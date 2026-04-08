Casi un mes sin wifi ni teléfono: la situación “insostenible” de 150 hogares tras el incendio de un contenedor de basura

Un bloque de 150 viviendas lleva casi un mes sin teléfono ni wifi. (Composición Infobae)

Desde mediados de marzo, cerca de 150 hogares permanecen sin acceso a internet ni al teléfono fijo después de que un incendio destruyera un contenedor de basura. Al principio, los residentes pensaban que llevaría unos pocos días volver a tener el servicio, pero la situación se ha prolongado demasiado, incluso pudiendo llegar hasta mayo.

El suceso ocurrió en los alrededores de la rue de la Barre, cerca de Barbacane, en Cahors (sur de Francia). La noche del 11 al 12 de marzo, cuando un contenedor en llamas calcinó el armario de distribución, dejando incomunicados a los vecinos. “Se quemó por completo y desde entonces no hemos podido recuperarlo”, ha confirmado un residente de la zona al medio La Déspêche.

No obstante, la magnitud de los daños explica la lentitud de las reparaciones. Nicolas Tissot, director de relaciones con las autoridades locales de Orange en la región, ha detallado que “hoy no estamos reparando, sino rehabilitando la zona”. “Los cables se han derretido, tenemos que retirar los existentes, reconstruir la base e instalar hormigón nuevo para luego reinstalar el armario de distribución. Después, cada operador tiene que reconectar a sus clientes”.

La burocracia, otro lastre

Y a la complejidad técnica se suman los trámites administrativos. Las fechas de restablecimiento se han aplazado sucesivamente. Primero se prometió para mediados de marzo, luego para el 17 de abril y ahora se apunta a finales de ese mes o incluso a mayo.

“Estamos reinstalando todo desde cero. Aún quedan tres semanas, así que podría haber una interrupción total del servicio de entre un mes y medio y dos meses”, ha advertido Tissot.

Además, el responsable de Orange ha admitido que se trata de un proceso excepcional. “Llevo tres años en este puesto y este es el primer armario de distribución que se incendia. Si esto ocurriera con frecuencia, estaríamos equipados de otra manera”. Es más, no fue posible implementar ninguna otra solución provisional debido a los cables fundidos.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

“Estamos atascados”

Los residentes sienten que la espera es insoportable. Dany y Michel Huisman, de 82 y 81 años, han visto cómo su vida cotidiana se trastoca completamente. “En todas las conversaciones que hemos tenido, la gente al teléfono dice: ‘Me encargaré de su caso, le llamaré’. Pero nunca sabemos qué pasó”, ha señalado la pareja. “Así que ahora la situación se está volviendo realmente terrible”, han añadido.

Y los problemas van más allá de la falta de Internet. Los trámites administrativos bloqueados, la televisión sin señal y la comunicación limitada con los familiares. “Todavía tenemos tías ancianas que solo usan el teléfono fijo y ya no pueden llamarnos”, ha dicho Dany. “El pequeño punto de acceso 4G que conseguimos prestado no funciona muy bien. Estamos prácticamente atascados”, ha lamentado.

Colaboración y organización como se pueda

Por el momento, los vecinos intentan organizarse como buenamente pueden. Algunos han improvisado soluciones para trabajar a distancia, mientras que otros han compartido su conexión. Sin embargo, la sensación predominante sigue siendo la de abandono y la compensación económica anunciada por Orange (un descuento en la mensualidad de unos 60 euros) no parece aliviar el malestar.

“No se trata de dinero”, ha sentenciado Dany. Sin una fecha firme y sin soluciones a la vista, los residentes tendrán que seguir esperando para recuperar algo tan cotidiano como una llamada de teléfono.