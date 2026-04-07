Un jubilado construye una central hidroeléctrica en casa: aprovecha el caudal del río para tener electricidad día y noche

Una central hidroeléctrica (Pixabay)

En un rincón de la Columbia Británica, en Canadá, el ingeniero jubilado Marc Nering ha convertido el flujo constante de un río en un motor silencioso que abastece de electricidad su vivienda, día y noche. Este logro no es un simple experimento. Se trata de una microcentral hidroeléctrica doméstica, capaz de generar 1.500 vatios de potencia continua y de producir hasta 36 kWh al día en condiciones óptimas. El sistema cubre una gran parte de las necesidades eléctricas de su hogar y, cuando hay excedente, la energía puede volcarse a la red gracias a un convertidor.

Este proyecto ha llamado la atención por una simple razón. Y es que ofrece una fuente de energía renovable que no depende ni del sol ni del viento, sino de la regularidad del caudal fluvial. A diferencia de los paneles solares o los aerogeneradores, cuyo rendimiento fluctúa con el clima y las estaciones, la rueda hidráulica de Nering mantiene su producción mientras la corriente del río siga estable.

La instalación consiste en una rueda de gran tamaño, colocada en la orilla y orientada a aprovechar la velocidad del agua. El principio es sencillo: la fuerza de la corriente hace girar la rueda, que a su vez acciona un generador eléctrico. El sistema prescinde de una presa tradicional; la clave está en aprovechar directamente el movimiento natural del agua. “No es necesario construir una represa en un río para aprovecharlo”, explicó Nering al medio italiano Il Messaggero.

Un sistema adaptado al entorno y al río

Para que la central funcione con eficacia, es imprescindible que el río reúna ciertas características. La rueda necesita una velocidad mínima de corriente de tres metros por segundo. Si el flujo disminuye, la producción energética se reduce de manera proporcional, lo que restringe la viabilidad del modelo a ríos con condiciones similares al que eligió Nering.

Esta dependencia del entorno es uno de los factores que diferencia la experiencia de Nering de una solución universal. No todos los cursos fluviales ofrecen la velocidad o el caudal necesarios para mantener la generación eléctrica constante durante todo el año.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

El propio ingeniero ha reconocido que, aunque el sistema requiere una infraestructura mucho más sencilla que una central convencional, no está exento de desafíos técnicos y de mantenimiento. El terreno debe ser adecuado, se necesitan cimientos sólidos y es imprescindible una evaluación de impacto ambiental antes de poner en marcha la instalación.

La clave está en su capacidad de proporcionar energía eléctrica de manera continua, siempre que el río conserve su caudal. La rueda hidráulica no depende de la radiación solar ni de la fuerza del viento, lo que la convierte en una alternativa especialmente atractiva para viviendas rurales alejadas de la red eléctrica convencional.

Desafíos técnicos y aprendizajes en el mantenimiento

Uno de los problemas más relevantes ha sido la transmisión de fuerza. La rueda trabaja a baja velocidad pero con un par elevado, lo que provoca que la correa de transmisión resbale, especialmente cuando el equipo se encuentra mojado.

Nering mencionó que baraja varias soluciones técnicas para mejorar el sistema, entre ellas el uso de una transmisión por cadena, la incorporación de un reductor mecánico o el empleo de un generador de accionamiento directo. Cada modificación busca optimizar la conversión de la energía mecánica en eléctrica, al tiempo que reduce el desgaste de los componentes.

El desgaste, precisamente, ha sido otro de los retos constantes. La infiltración de agua aceleraba el deterioro de los cojinetes mecánicos, pese a la calidad de los materiales originales. Para hacer frente a este problema, Nering optó por cambiar los cojinetes tradicionales por unos de madera de guayaco, decisión que describió como “una elección excelente”.

Este tipo de experiencias prácticas aporta un valor añadido al proyecto, mostrando que la energía renovable, incluso en aplicaciones domésticas, exige ajustes y mejoras constantes. No se trata de una solución “enchufar y listo”, sino de un sistema que debe adaptarse a las condiciones reales del entorno y a los desafíos propios del uso diario.