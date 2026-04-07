Sebastián La Rosa, médico: “Más no siempre es mejor, sobre todo cuando hablamos de suplementos”

Montaje de Infobae en el que aparecen suplementos y Sebastián La Rosa

Los suplementos han ganado mucha popularidad en los últimos años. Muchas personas los incorporan a su dieta diaria para mejorar su salud o mejorar su rendimiento físico. Sin embargo, no siempre se consumen de la forma correcta y existen ciertas leyendas urbanas acerca de las mismas.

Uno de los principales problemas es la dosis, ya que en muchos casos se consumen suplementos en cantidades superiores a las recomendadas. Esto es algo que puede perjudicar a tu salud y rendimiento físico. Una de las personas que alerta sobre ello es Sebastián La Rosa, médico que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@dr.larosa), profundiza sobre esta cuestión. “Si yo uso diez suplementos que hacen lo mismo, probablemente después del segundo no tenga ningún beneficio extra porque ya saturé esos mecanismos”, afirma el experto.

Cómo afecta a tu cuerpo tomar más suplementos

Tomar más suplementos de los necesarios no solo no aporta beneficios adicionales, sino que también puede generar efectos negativos en el organismo. Dependiendo del tipo de suplemento, el exceso puede sobrecargar órganos como el hígado o los riñones, alterar el equilibrio de vitaminas y minerales, e incluso interferir en otros procesos.

Por ejemplo, dosis elevadas de vitaminas liposolubles como la A, D, E o K pueden acumularse en el organismo y provocar toxicidad, mientras que altas cantidades de minerales como el hierro o el zinc pueden interferir con la absorción de otros nutrientes y generar malestar gastrointestinal.

Otro aspecto importante es que el exceso de suplementos no mejora el rendimiento físico. Estudios muestran que, en personas con una dieta equilibrada, la mayoría de los nutrientes ya se obtiene de los alimentos, y añadir suplementos de forma indiscriminada no aumenta la fuerza, resistencia ni la recuperación muscular.

Cómo empezar a tomar suplementos de forma segura

Antes de incorporar cualquier suplemento a tu dieta, es fundamental consultar a un profesional de la salud, ya sea un médico o un nutricionista. Estos especialistas pueden evaluar tu alimentación, tus hábitos de ejercicio y tus necesidades individuales para determinar si realmente necesitas un suplemento y cuál es la dosis adecuada.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Un profesional también puede recomendar análisis específicos para identificar posibles carencias de vitaminas o minerales, y así personalizar tu suplementación en lugar de basarte en recomendaciones genéricas o información de internet.

La base de la salud está en una dieta equilibrada

Antes de recurrir a suplementos, es fundamental entender que una alimentación equilibrada es la principal fuente de nutrientes. Frutas, verduras, cereales, proteínas de calidad y grasas saludables aportan vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Además, una dieta variada contribuye a mantener un peso saludable, un sistema inmunitario fuerte y un buen rendimiento físico. Los suplementos solo deben complementar carencias puntuales, no sustituir alimentos. También influyen hábitos como la hidratación, la calidad del sueño y la práctica regular de ejercicio, que potencian los efectos positivos de los nutrientes.