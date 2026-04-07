Precio de la luz en España este miércoles

El precio de la electricidad se actualiza todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este miércoles 8 de abril. Además ubica los precios más bajos, así como los más caros, de energía eléctrica.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 63.4 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que la tarifa más elevado de la luz alcanzará los 141.45 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato del servicio eléctrico en España será de 2.07 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 8 de abril, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 60.7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 61.44 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.32 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 63.31 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.08 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 121.38 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.76 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 48.89 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.61 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.74 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.86 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.8 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 2.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.31 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 102.38 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 141.45 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 128.92 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.93 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.81 euros por megavatio hora.