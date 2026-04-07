Italia ‘regala’ un portaviones a Indonesia para ahorrar costes: el ‘Nave Garibaldi’ abandona el ejército italiano tras más de 40 años

Portaviones italiano 'Nave Garibaldi' (Ministero della Difesa)

El Gobierno de Italia ha decidido entregar de forma gratuita el portaviones ‘Nave Garibaldi’ a la Marina de Indonesia. Como recoge Defensa.com y publicó la Cámara de Diputados, la medida se hizo oficial mediante un decreto firmado por los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, que aprobaron la donación de este barco, ya considerado antiguo y que no está en uso.

Italia busca así fortalecer su relación militar con Indonesia y, al mismo tiempo, evitar los altos costes que supone mantener el buque. Según explican las autoridades italianas, la entrega ayudará a modernizar la Marina de Indonesia y aportará a la seguridad en la región de Asia-Pacífico. Además, resaltan que esta decisión permite destinar esos fondos a otros proyectos de defensa y renovación de su flota naval, de manera que lo consideran una decisión óptima para ambas naciones.

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Italia cede su portaviones por motivos económicos

El portaviones ‘Nave Garibaldi’, pieza clave de la Marina italiana durante más de 40 años, será transferido sin coste a Indonesia antes de finales de 2026, según lo anunciado oficialmente. La decisión responde, principalmente, a razones económicas y de gestión. Mantener el buque en estado de reserva supone para la Armada italiana un gasto de unos 5 millones de euros anuales, principalmente en electricidad, vigilancia, personal y servicios básicos.

De no realizarse la cesión, la única alternativa sería su desguace, un proceso que, según estimaciones del Ministerio de Defensa, tendría un coste mínimo de 18,7 millones de euros y podría complicarse por cuestiones técnicas y medioambientales. Por este motivo, Italia ha optado por la donación, una opción “económicamente sostenible y más conveniente” desde el punto de vista presupuestario y logístico.

Un impulso a la colaboración militar

Esta operación se enmarca además en un contexto de cooperación industrial creciente entre ambos países. En años recientes, Italia ha vendido a Indonesia otras unidades navales por valor de 1.250 millones de dólares y negocia contratos adicionales de submarinos y aviones. Con la entrega del Garibaldi, Roma espera consolidar aún más este canal estratégico e industrial, con beneficios para ambas partes.

El acuerdo se apoya en el marco de cooperación política y de defensa firmado entre la Unión Europea e Indonesia y en memorandos bilaterales previos. Para Yakarta, este gesto supone una oportunidad de recibir un buque insignia aún en condiciones operativas para funciones defensivas y de formación, aunque el buque será entregado sin armamento activo y limitado a capacidades de navegación segura y vida a bordo.

La Marina indonesia, centrada en modernizar su flota en un entorno de recursos limitados, valora especialmente la llegada del portaviones, que contribuirá a su papel como potencia marítima regional. Además, laseguran que la entrega del portaviones servirá como catalizador para nuevos proyectos industriales, formativos y de interoperabilidad.

Este impulso puede darse desde la participación conjunta en ejercicios multinacionales hasta el desarrollo de capacidades tecnológicas dentro del sector de defensa. Así, la donación del Garibaldi sella una etapa de transición tanto para la Armada italiana como para Indonesia. Según el gobierno italiano, la cooperación puede convertirse en una herramienta eficaz de política exterior y optimización de recursos.