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Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

Frente a un gasto estimado de 12.100 millones de euros, el país galo reduce el límite de indemnizaciones y refuerza los controles médicos, incluyendo teleconsultas de seguimiento

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Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Mientras el aumento en el número y la duración de las bajas laborales se perfila como desafío para las finanzas públicas de España, Alemania o Reino Unido, Francia ha decidido tomar acciones concretas para revertir la tendencia. En 2025, las indemnizaciones por incapacidad temporal alcanzaron los 12.100 millones de euros en el país galo, cifra que asciende a 17.900 millones si se incluyen accidentes laborales y enfermedades profesionales. Ante esta situación, París busca alternativas para reducir el gasto sin comprometer la protección de los trabajadores, mientras sindicatos y asociaciones de pacientes advierten que el aumento de bajas no se explica únicamente por la generosidad del sistema.

En Francia, las medidas adoptadas incluyen la reducción del límite de indemnización, pasando de 1,8 a 1,4 veces el salario mínimo, y el fortalecimiento de los controles médicos. Las empresas pueden ahora solicitar revisiones de seguimiento a domicilio de los trabajadores en situación de incapacidad, y desde diciembre de 2025 se han implementado telecontroles mediante videoconferencia para los médicos de la Seguridad Social, según recoge BFM Business.

El objetivo es optimizar la gestión de las bajas y contener los costes. Sin embargo, los sindicatos han mostrado su preocupación por el énfasis en el control: estas medidas podrían penalizar a trabajadores con enfermedades legítimas y no abordan factores como la sobrecarga laboral, el estrés y el aumento de patologías crónicas, que también explican el incremento de bajas.

La AIReF pide un observatorio de bajas en España

En España, la situación también ha generado alarma. Entre 2017 y 2024, la incidencia de bajas médicas aumentó un 58,4%, pasando de 21,4 a 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este aumento se vincula principalmente a la estabilidad laboral generada por reformas recientes. La reforma laboral de 2021 eliminó contratos temporales en favor de contratos indefinidos, lo que brindó mayor seguridad a los trabajadores y, por tanto, más disposición a solicitar incapacidad temporal. Aunque la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 elevó los ingresos de los trabajadores de menor salario, el estudio concluye que este factor tuvo un impacto limitado sobre la probabilidad de iniciar una baja.

La baja laboral por recaída tiene una duración máxima de 545 días. (@RvstaSegSocial en X)
Un médico evalúa a un paciente en baja laboral. (@RvstaSegSocial en X)

Ante las advertencias de la AIReF sobre el incremento del gasto en incapacidades temporales y su repercusión en la productividad de las empresas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en febrero la creación de un observatorio para el seguimiento de las bajas médicas en el empleo. La AIReF atribuyó el aumento en la incidencia de bajas a un marco normativo muy garantista y reclamó a la ministra Elma Saiz un control más estricto sobre las ausencias por enfermedad.

La reacción sindical no tardó en llegar, con advertencias sobre posibles recortes en derechos laborales y la efectividad de incrementar la vigilancia para solucionar un problema de salud pública. En esta línea, los expertos apuntan a que las principales razones del aumento de las bajas laborales en España son el atasco en la sanidad pública, que alarga los procesos de reincorporación, el envejecimiento de la población trabajadora, que incrementa el riesgo de enfermedades, y una mayor concienciación sobre la salud mental, que lleva a solicitar más bajas por este motivo.

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