El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El BAM ‘Furor’ realiza un ejercicio de tipo PASSEX con el buque portugués ‘NRP Centauro’ (EMAD)

El Buque de Acción Marítima ‘Furor’ de la Armada Española ha completado un ejercicio naval con el patrullero portugués ‘NRP Centauro’ en las inmediaciones de Santo Tomé y Príncipe, en el golfo de Guinea. La maniobra, conocida como PASSEX, se enmarca dentro del despliegue internacional de Presencias Marítimas Coordinadas y busca fortalecer la cooperación operativa entre ambas marinas, según informó la propia Armada.

Ambas tripulaciones pusieron en práctica procedimientos complejos de abordaje, coordinación táctica y comunicaciones, con el objetivo de prepararse ante la necesidad de dar respuesta a situaciones de seguridad marítima. La participación conjunta de España y Portugal en este tipo de operaciones responde al interés compartido de ambos países por mantener la seguridad en el golfo de Guinea, una zona estratégica donde persisten amenazas como la piratería, el tráfico ilícito y la pesca ilegal.

Según la Armada, “el PASSEX pone de manifiesto el alto grado de cooperación existente entre la Armada española y la Marina Portuguesa, así como su compromiso con la seguridad marítima en la región”. El ‘Furor’, de la clase Meteoro, está preparado para misiones de presencia naval, vigilancia y protección de intereses marítimos. Por su parte, el ‘NRP Centauro’ es una patrullera rápida especializada en vigilancia y apoyo a la seguridad, con características técnicas que la hacen idónea para operar en la región.

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

Operación de abordaje en el golfo de Guinea

Entre las actividades principales del ejercicio conjunto, los marinos españoles realizaron una operación simulada de abordaje marítimo sobre el buque portugués ‘NRP Centauro’. El objetivo fue entrenar los procedimientos de registro y control ante posibles amenazas en alta mar. Según la información oficial, este tipo de ejercicios “permiten adiestrar procedimientos complejos de visita y registro, así como mejorar la coordinación entre equipos de seguridad embarcados”.

El programa incluyó también un intercambio temporal de miembros de ambas dotaciones, una práctica destinada a fortalecer la confianza y el conocimiento mutuo entre las tripulaciones. A lo largo de la jornada, el ‘Furor’ y el ‘NRP Centauro’ llevaron a cabo maniobras tácticas y ejercicios de comunicaciones. Estas actividades buscan que ambas unidades puedan operar como una sola fuerza en un entorno marítimo exigente y en escenarios de creciente complejidad.

El BAM ‘Furor’ realiza un ejercicio de tipo PASSEX con el buque portugués ‘NRP Centauro’ (EMAD)

España y la iniciativa europea en África Occidental

La participación del buque ‘Furor’ forma parte de la estrategia de Presencias Marítimas Coordinadas impulsada por la Unión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las marinas de los países miembros, centrándose en la costa occidental africana y el golfo de Guinea. El propósito principal es asegurar la colaboración de navíos europeos en zonas consideradas estratégicas, proteger las rutas marítimas y apoyar los intereses nacionales fuera del continente.

España, desde 2012, como país que se ve directamente afectado por la inseguridad en el continente africano, ha mantenido un papel destacado en esta misión, contribuyendo a la seguridad en sus aguas. El trabajo conjunto con Portugal, mediante ejercicios e intercambio de conocimientos, permite mejorar la capacidad operativa y la respuesta ante situaciones de riesgo, consolidando una alianza clave en la región.