España

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El intercambio de maniobras y experiencias entre las marinas refuerza la preparación y la capacidad de respuesta

Guardar
Militares de la Armada Española y Portugal posan con sus banderas (EMAD)
El BAM ‘Furor’ realiza un ejercicio de tipo PASSEX con el buque portugués ‘NRP Centauro’ (EMAD)

El Buque de Acción Marítima ‘Furor’ de la Armada Española ha completado un ejercicio naval con el patrullero portugués ‘NRP Centauro’ en las inmediaciones de Santo Tomé y Príncipe, en el golfo de Guinea. La maniobra, conocida como PASSEX, se enmarca dentro del despliegue internacional de Presencias Marítimas Coordinadas y busca fortalecer la cooperación operativa entre ambas marinas, según informó la propia Armada.

Ambas tripulaciones pusieron en práctica procedimientos complejos de abordaje, coordinación táctica y comunicaciones, con el objetivo de prepararse ante la necesidad de dar respuesta a situaciones de seguridad marítima. La participación conjunta de España y Portugal en este tipo de operaciones responde al interés compartido de ambos países por mantener la seguridad en el golfo de Guinea, una zona estratégica donde persisten amenazas como la piratería, el tráfico ilícito y la pesca ilegal.

Según la Armada, “el PASSEX pone de manifiesto el alto grado de cooperación existente entre la Armada española y la Marina Portuguesa, así como su compromiso con la seguridad marítima en la región”. El ‘Furor’, de la clase Meteoro, está preparado para misiones de presencia naval, vigilancia y protección de intereses marítimos. Por su parte, el ‘NRP Centauro’ es una patrullera rápida especializada en vigilancia y apoyo a la seguridad, con características técnicas que la hacen idónea para operar en la región.

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

Operación de abordaje en el golfo de Guinea

Entre las actividades principales del ejercicio conjunto, los marinos españoles realizaron una operación simulada de abordaje marítimo sobre el buque portugués ‘NRP Centauro’. El objetivo fue entrenar los procedimientos de registro y control ante posibles amenazas en alta mar. Según la información oficial, este tipo de ejercicios “permiten adiestrar procedimientos complejos de visita y registro, así como mejorar la coordinación entre equipos de seguridad embarcados”.

El programa incluyó también un intercambio temporal de miembros de ambas dotaciones, una práctica destinada a fortalecer la confianza y el conocimiento mutuo entre las tripulaciones. A lo largo de la jornada, el ‘Furor’ y el ‘NRP Centauro’ llevaron a cabo maniobras tácticas y ejercicios de comunicaciones. Estas actividades buscan que ambas unidades puedan operar como una sola fuerza en un entorno marítimo exigente y en escenarios de creciente complejidad.

Imagen del BAM ‘Furor’ realizando un ejercicio de tipo PASSEX con el buque portugués ‘NRP Centauro’ (EMAD)
El BAM ‘Furor’ realiza un ejercicio de tipo PASSEX con el buque portugués ‘NRP Centauro’ (EMAD)

España y la iniciativa europea en África Occidental

La participación del buque ‘Furor’ forma parte de la estrategia de Presencias Marítimas Coordinadas impulsada por la Unión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las marinas de los países miembros, centrándose en la costa occidental africana y el golfo de Guinea. El propósito principal es asegurar la colaboración de navíos europeos en zonas consideradas estratégicas, proteger las rutas marítimas y apoyar los intereses nacionales fuera del continente.

España, desde 2012, como país que se ve directamente afectado por la inseguridad en el continente africano, ha mantenido un papel destacado en esta misión, contribuyendo a la seguridad en sus aguas. El trabajo conjunto con Portugal, mediante ejercicios e intercambio de conocimientos, permite mejorar la capacidad operativa y la respuesta ante situaciones de riesgo, consolidando una alianza clave en la región.

Temas Relacionados

ArmadaFuerzas Armadas EspañaMilitaresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 7 abril

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 7 abril

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias en sus siete días de estancia en junio en nuestro país

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El hambre y la memoria están conectados: un equipo francés apunta al azúcar como pieza clave para consolidar los recuerdos

Su estudio en moscas de la fruta demuestra el papel crucial del azúcar para mantener recuerdos a largo plazo

El hambre y la memoria están conectados: un equipo francés apunta al azúcar como pieza clave para consolidar los recuerdos

Silvia Severino, psicóloga: “Tienes que hacer estas 10 cosas solo para conocerte de verdad este 2026”

La especialista enumera una serie de planes para conectar con uno mismo y aprender a pasar tiempo solo

Silvia Severino, psicóloga: “Tienes que hacer estas 10 cosas solo para conocerte de verdad este 2026”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el Ayuntamiento le obliga a derribarla porque no respeta la estética del barrio

ECONOMÍA

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”