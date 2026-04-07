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Bruselas cuestiona la rebaja del IVA de los combustibles al 10% aprobada por el Gobierno porque va contra la normativa europea

La Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno en la que recuerda que la directiva del IVA de la UE no permite la aplicación de un tipo reducido a los combustibles

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Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

La rebaja fiscal aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre los combustibles ha recibido una advertencia directa de la Comisión Europea. El órgano comunitario ha señalado que la reducción del IVA del 21% al 10% para los carburantes, aprobada como respuesta al encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio, no se ajusta a la normativa europea vigente.

El Ejecutivo europeo comunicó su posición a las autoridades españolas, y también a las de Polonia, mediante una carta el pasado 28 de marzo, según ha confirmado una portavoz comunitaria a EFE. En la misiva, Bruselas recuerda que la directiva del IVA de la Unión Europea no permite la aplicación de un tipo reducido a los combustibles, limitando esta posibilidad a una serie de bienes y servicios concretos.

“La directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido”

La directiva europea limita claramente los productos a los que los Estados miembros pueden aplicar tipos reducidos o superreducidos de IVA. En el caso de España, estos tipos son del 10% y del 4%, respectivamente. Y los combustibles no figuran en la lista de excepciones autorizadas.

Con esto, la Comisión ha sugerido a los países afectados, tanto a España como a Polonia -que también ha aplicado una medida similar-, que valoren otras opciones fiscales, especialmente la reducción de los impuestos especiales sobre hidrocarburos. De hecho, el paquete de medidas aprobado por el Gobierno español a finales de marzo ya incluye rebajas en estos impuestos: una reducción de 14,49 céntimos de euro por litro en la gasolina 98 y de 4,9 céntimos por litro en el diésel.

En palabras de la portavoz comunitaria, “en la carta recordamos a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”.

*Noticia en ampliación.

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