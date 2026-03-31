España

Una pareja esclaviza durante 10 años a un pensionista: “Se le pedía el dinero y si no obedecía, se le golpeaba”

El hombre aceptó vivir con ellos en 2016 porque vivía en la calle con el poco dinero que le llegaba cada mes

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Las manos de un anciano sobre un bastón y una persona con una tarjeta en un banco
Un anciano pasa 10 años con una pareja que se aprovechaba de su pensión. (Montaje Infobae)

Durante casi una década, una pareja en Eslovaquia convirtió a un pensionista en su esclavo personal, sometiéndolo a todo tipo de abusos y privaciones. El caso ha conmocionado al país tras conocerse que el hombre, de edad avanzada y en situación de calle en 2016, fue engañado con la promesa de una vida mejor. La realidad que encontró fue un encierro forzado y años de explotación en los que perdió su libertad y sus recursos.

El calvario del anciano comenzó cuando aceptó mudarse a la casa de la pareja, que pronto le quitó sus documentos y lo confinó en el domicilio. No podía salir bajo ninguna circunstancia y cada intento de resistencia era respondido con violencia física. La pareja lo obligaba a realizar todas las tareas domésticas y a entregar mensualmente su pensión completa, dejándolo sin ningún ingreso propio, según informa el medio Blesk.

La situación se mantuvo en secreto hasta septiembre de 2025, cuando, gracias a la ayuda de terceras personas, el hombre consiguió escapar y denunciar su situación ante la policía eslovaca. Tras la denuncia, los agentes acudieron al domicilio, comprobaron la veracidad del relato y detuvieron a los responsables. Ahora la pareja enfrenta cargos por trata de personas, un delito que en Eslovaquia supone penas de entre siete y doce años de prisión.

El calvario del anciano y las condiciones del secuestro

La pareja no solo privó de libertad al anciano, sino que además lo sometió a un régimen de trabajo forzado. El hombre tenía prohibido abandonar la vivienda, y sus secuestradores le retiraron toda documentación para impedir cualquier intento de fuga o identificación. Se le exigía realizar las tareas domésticas y, en los momentos en que se negaba a obedecer, era golpeado para doblegar su voluntad.

Desarticulado un grupo criminal por estafar a 85 ancianos haciéndose pasar por revisores de la luz por todo el país (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL)

La explotación iba más allá del trabajo físico. Los secuestradores le confiscaban cada mes la totalidad de su pensión y lo obligaban a solicitar préstamos bancarios, cuyas sumas también eran entregadas a la pareja. Según la policía: “Se le pedía el dinero y, si no obedecía, se le golpeaba”. El control económico y la amenaza constante de agresiones mantenían al pensionista en una situación de absoluta indefensión.

Durante todo el periodo de confinamiento, el anciano estuvo aislado de cualquier contacto externo. La vigilancia era estricta y cualquier intento de desobediencia se castigaba con violencia. Solo la intervención de personas ajenas a la familia permitió que el hombre encontrara una vía de escape y denunciara el caso.

La intervención policial y el proceso judicial

Tras la denuncia en septiembre de 2025, la policía eslovaca actuó con rapidez. Los agentes acudieron a la vivienda, confirmaron la situación y procedieron al arresto inmediato de la pareja. La investigación reveló el grado de sometimiento y la explotación sistemática sufrida por el anciano durante casi diez años. El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de personas mayores en situaciones de exclusión social y la importancia de la intervención de la comunidad para detectar y denunciar estos abusos.

La pareja fue detenida después de abusar del anciano durante 10 años (AYUNTAMIENTO DE VITORIA-Europa Press)
La pareja fue detenida después de abusar del anciano durante 10 años (AYUNTAMIENTO DE VITORIA-Europa Press)

Actualmente, la pareja espera juicio mientras la policía continúa recopilando pruebas sobre la totalidad de los abusos económicos y físicos. La situación del pensionista, aunque ahora a salvo, refleja la realidad de quienes pueden ser captados por su fragilidad y convertidos en víctimas invisibles durante años.

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