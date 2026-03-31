A sus 101 años, hace dos horas de ejercicio de fuerza al día y tiene miles de seguidores en redes sociales

Montaje de Infobae sobre Iñaxi Lasa, mujer de 101 años que hace ejercicio de fuerza. (Instagram: @inaxi.lasa)

La búsqueda de la inmortalidad es uno de los temas sobre los que más se ha hablado en la literatura, el arte y la ciencia a lo largo de la historia del ser humano. Saber qué hay después de la muerte, la idea de Dios o la fantasía de la vida eterna son algunos de los conceptos más recurrentes cuando se alude al existencialismo.

A pesar del debate filosófico y el avance de la ciencia, de momento no se ha encontrado la fórmula de la vida eterna. Sin embargo, con unos hábitos saludables y una alimentación equilibrada es posible pasar la barrera de los 100 años.

Un ejemplo de ello es Iñaxi Lasa, una mujer vasca de 101 años que hace ejercicio de fuerza varios días a la semana. Esto es algo que ha llamado la atención en redes sociales, lo que la ha llevado a convertirse en toda una influencer. En Instagram cuenta con más de 22.000 seguidores (@inaxi.lasa) y comparte diferentes rutinas de ejercicio y consejos.

Iñaxi Lasa comenzó a hacer ejercicio con 93 años, cuando decidió ir al gimnasio con su hijo. Lo que parecía algo casual terminó convirtiéndose en una rutina. Dedica varias horas a entrenar fuerza, cardio y movilidad, y combina esto con largos paseos por su entorno en Guipúzcoa. Su constancia y energía llamaron rápidamente la atención del público, transformándola en un referente de longevidad y vida activa.

La rutina de ejercicios de Iñaxi Lasa: fuerza, movilidad y constancia

Iñaxi Lasa combina distintas modalidades de entrenamiento adaptadas a su edad, enfocándose en mantener fuerza, equilibrio y movilidad. Sus sesiones incluyen trabajo cardiovascular en bicicleta estática y elíptica, que ayuda a cuidar el corazón y mejorar la resistencia sin sobrecargar las articulaciones.

También realiza ejercicios de fuerza con máquinas y pesas ligeras, como extensiones de pierna, tríceps o movimientos con mancuernas. Además, dedica tiempo a core y estabilidad, con abdominales y ejercicios controlados para mejorar el equilibrio y prevenir caídas. Complementa esto con movilidad y estiramientos, tanto en el gimnasio como en paseos diarios por su localidad en Guipúzcoa. La clave de su rutina no es la intensidad extrema, sino la constancia y la correcta ejecución.

Claves para superar la barrera de los 100 años

Más allá del ejercicio físico, hay diferentes aspectos que tienen una influencia directa en la longevidad, y uno de ellos es la alimentación. Priorizar productos frescos y naturales como las frutas, verduras, legumbres, carne o pescado ayuda a mantener los músculos, huesos y órganos en buen estado.

El bienestar emocional y social es otro pilar: mantener vínculos cercanos, participar en actividades significativas y cultivar intereses personales reduce el estrés y favorece la resiliencia ante los desafíos de la edad. Por último, el descanso adecuado permite que el cuerpo se recupere y que el cerebro funcione de manera óptima.

La historia de Iñaxi demuestra que la longevidad no depende solo de la genética, sino también de decisiones diarias, como la disciplina, la curiosidad por aprender y disfrutar de la vida.