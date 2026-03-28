Un análisis de ADN determina la presencia de los primeros perros en Europa hace 14.200 años

Un análisis determina el origen de los perros en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente análisis de ADN ha permitido fijar con precisión la presencia de los primeros perros en Europa hace al menos 14.200 años. Esta investigación, publicada en la revista Nature y encabezada por los científicos Anders Bergstrom de la Universidad de East Anglia (Inglaterra) y William Marsh del Francis Crick Institute, ofrece la visión más completa hasta la fecha sobre los orígenes y la expansión de los perros domésticos en el continente.

El estudio se basa en el examen genético de más de 200 restos óseos de cánidos, la mayoría anteriores al Neolítico, lo que sitúa a estos animales mucho antes de la llegada de la agricultura. Los resultados demuestran que, hacia el final del Paleolítico, los perros ya estaban ampliamente distribuidos por el oeste de Eurasia y presentaban una diversidad genética notable.

Esta investigación marca un hito en la comprensión del proceso de domesticación y del papel de los perros en las sociedades humanas primitivas. Hasta ahora, la información sobre los primeros perros europeos era limitada y en buena medida especulativa. La nueva evidencia genética revela no solo cuándo surgieron, sino también cómo se integraron en la vida y movimientos de los humanos de la época.

Los primeros perros en Europa

El equipo internacional liderado por Bergstrom y Marsh analizó 216 restos óseos de perros, de los cuales 181 correspondían a periodos anteriores al Neolítico, es decir, con más de 10.000 años de antigüedad. Estas muestras procedían de yacimientos de Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Turquía, Suecia, Dinamarca y Escocia.

La genética desvela la historia de los primeros perros en Europa (Ivan Ivic/ Servicio Arqueológico Cantonal (KASH) de Schaffhausen.)

Para superar las dificultades que plantea el ADN degradado y contaminado de restos tan antiguos, los investigadores aplicaron una técnica conocida como ‘captura por hibridación’. Este método permitió aislar el material genético de perros y lobos de entre grandes cantidades de ADN microbiano. Gracias a ello, los científicos pudieron identificar y caracterizar los genomas más antiguos conocidos hasta la fecha.

Los resultados muestran que, hace 14.200 años, existía ya una población de perros genéticamente similar repartida por Europa occidental. Según Bergstrom, los datos apuntan a que estos animales probablemente se originaron en Asia y no en Europa. Los análisis estadísticos indican que todos los perros europeos antiguos estudiados descienden de una población oriental, aunque algunos presentan leves aportes genéticos de lobos occidentales. El caso del perro hallado en el yacimiento suizo de Kesslerloch, por ejemplo, refleja mayor afinidad con los perros europeos que con los asiáticos, lo que sugiere una diferenciación genética previa a los 14.200 años.

La convivencia entre perros y humanos

La investigación también aporta información sobre la estrecha relación entre perros y humanos desde fechas muy tempranas. Los restos caninos analizados pertenecen a contextos de sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico. William Marsh, coautor del estudio, señala que la rápida expansión de los perros por Eurasia occidental sugiere que estos animales eran considerados útiles por distintos grupos humanos, aunque su función exacta sigue sin estar del todo clara.

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La diversidad genética observada en los perros europeos de hace 11.000 años indica que no solo se propagaron rápidamente, sino que también evolucionaron en paralelo a los propios movimientos migratorios de sus dueños. Cuando la agricultura se expandió por Europa durante el Neolítico, los perros de los cazadores-recolectores locales se integraron en las nuevas comunidades agrícolas, contribuyendo de forma significativa a la composición genética de los perros posteriores.

Los estudios genéticos actuales muestran que muchas razas de perro europeas modernas conservan un perfil similar al de los ejemplares neolíticos. Esto implica que la mitad de la ascendencia de los perros actuales puede rastrearse hasta individuos que vivieron en Europa antes de la llegada de la agricultura. Los investigadores también apuntan que la relación entre perros y humanos fue tanto utilitaria (como guardianes o acompañantes en la caza) como simbólica, reflejada en enterramientos y cuidados especiales.

La presencia temprana y la expansión de los perros por Europa estuvo ligada a grandes cambios climáticos y demográficos tras el último máximo glacial, cuando humanos y animales se desplazaron hacia el norte a medida que el clima mejoraba. Según Marsh, “los perros acompañaron a los humanos en estas migraciones, estableciéndose junto a ellos en nuevas regiones y adaptándose a distintos entornos”.