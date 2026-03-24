Alimentos de temporada que debes comer en primavera para evitar el hígado graso

Imagen de recurso en la que aparecen alimentos. (Freepik)

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, muchas personas se animan a hacer ejercicio y se marcan como objetivo llegar a verano en la mejor forma posible. Más allá de los resultados estéticos, resulta muy beneficioso para la salud, especialmente si has sido sedentario en invierno.

Uno de los problemas que más preocupación ha suscitado en los últimos meses es el hígado graso, una condición que se caracteriza por la acumulación de grasa en las células hepáticas y que puede derivar en inflamación y, en casos más graves, cáncer. Esta afección está estrechamente relacionada con malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.

La buena noticia es que hay numerosos alimentos de temporada que son muy eficaces para prevenir esta condición. Si se combina una dieta equilibrada en la que se incluyen varios de estos alimentos y ejercicio, las posibilidades de padecer esta enfermedad se reducen considerablemente.

Frutas primaverales para desintoxicar y proteger el hígado

Fresas . Ricas en vitamina C y polifenoles que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores que contribuyen al hígado graso.

Cerezas . Contienen compuestos antiinflamatorios que favorecen la regeneración celular.

Albaricoques . Su contenido en betacarotenos y fibra mejora el metabolismo de las grasas y facilita la digestión.

Kiwi. Bajo en calorías y rico en vitaminas C y E, así como en potasio, ayuda a reducir la grasa acumulada en el hígado.

Verduras de temporada

Espárragos . Tienen propiedades diuréticas y depurativas, lo que facilita la eliminación de toxinas y reducen la inflamación hepática.

Acelgas y espinacas . Su contenido en clorofila neutraliza toxinas y protege las células del hígado, además de aportar fibra que mejora el tránsito intestinal.

Rábanos . Favorecen la producción de bilis y mejoran la digestión de las grasas.

Guisantes. Ricos en proteínas vegetales y fibra, ayudan a mantener un metabolismo equilibrado y a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Otros alimentos beneficiosos

Perejil y cilantro . Contienen antioxidantes que ayudan a eliminar metales pesados y toxinas.

Limón y pomelo . Estimulan la producción de enzimas hepáticas y facilitan la digestión de grasas.

Aceite de oliva virgen extra. Su consumo en crudo protege las células hepáticas y reduce la acumulación de grasa.

Episodio: ¿Qué es el hígado graso?

Hábitos diarios para mantener un hígado saludable

Más allá de la dieta, existen hábitos cotidianos que pueden marcar una gran diferencia en la salud del hígado. Dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño permite que el organismo realice procesos de reparación y depuración esenciales para este órgano.

Mantenerse activo a lo largo del día también es clave: pequeñas caminatas, subir escaleras o pausas activas durante el trabajo estimulan la circulación y el metabolismo de grasas. Evitar el consumo de alcohol y limitar el uso de medicamentos innecesarios protege directamente las células del hígado de daños.

Por último, la hidratación es fundamental para el buen funcionamiento del hígado. Beber suficiente agua a lo largo del día facilita la eliminación de toxinas, mejora la digestión y contribuye a mantener un metabolismo hepático eficiente.