Las cinco plantas más tóxicas para tu gato que son muy comunes en las casas españolas

Gato oliendo plantas. (Freepik)

Las plantas son uno de los elementos decorativos más comunes que hay, pero pueden convertirse en un peligro si tienes mascotas. Existen algunas especies que, a pesar de su fama, son muy perjudiciales para los gatos, motivo por el que es importante conocer cuáles evitar y qué alternativas seguras puedes elegir.

Según explica SantéVet, una compañía de seguros de salud para perros y gatos, hay varias con las que se debe tener especialmente cuidado. A diferencia de lo que muchos creen, el riesgo no está solo en las plantas exóticas.

Además, las intoxicaciones son más frecuentes de lo que parecen. En muchos casos pasan desapercibidas o se confunden con problemas digestivos leves, cuando en realidad pueden derivar en situaciones graves dependiendo de la cantidad ingerida y de la especie vegetal.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Síntomas de intoxicación en gatos

Los efectos varían según la planta, pero hay señales comunes que deben ponerte en alerta. Entre ellas se encuentran la pérdida de apetito, los vómitos y la diarrea, así como una salivación excesiva. También pueden aparecer falta de coordinación, problemas respiratorios o arritmias, e incluso convulsiones o debilidad general. Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental acudir al veterinario lo antes posible.

Plantas más tóxicas para tu gato

El lirio es, probablemente, la planta más peligrosa para los gatos. Todas sus partes son tóxicas, incluido el polen, y basta una exposición mínima para provocar consecuencias muy graves.

Lirio blanco. (Freepik)

Por ejemplo, un gato puede intoxicarse simplemente al lamerse después de rozar la flor o al beber agua de un jarrón donde haya lirios. Los efectos suelen aparecer rápidamente y afectan sobre todo a los riñones, pudiendo derivar en una insuficiencia renal aguda en cuestión de horas.

El ficus, muy habitual en interiores por su resistencia y estética, también supone un riesgo importante. Su savia contiene sustancias irritantes que, al ser ingeridas, pueden provocar vómitos, diarrea e inflamación en la boca y el aparato digestivo. Además, el simple contacto con la piel puede causar irritaciones en algunos casos, lo que lo convierte en una opción poco recomendable en hogares con mascotas curiosas.

El poto es una de las plantas decorativas más populares, sobre todo por su facilidad de cuidado y su capacidad para adaptarse a distintos espacios. Sin embargo, contiene cristales de oxalato cálcico, responsables de una intensa irritación cuando el gato la muerde. Esto se traduce en ardor en la boca, inflamación de labios y lengua, dificultad para tragar e incluso vómitos.

Imagen de un poto. iStock

La hortensia es un habitual de los hogares españoles por el color de su flor, pero puede ser muy problemática. Tanto sus hojas como sus flores contienen compuestos que pueden desencadenar trastornos digestivos en los gatos, como vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Por último, el laurel tampoco está exento de riesgo. Sus hojas contienen aceites esenciales y compuestos como el eugenol, que pueden irritar el sistema digestivo del gato. Su ingesta puede provocar desde molestias leves hasta problemas más serios, como obstrucciones o trastornos gastrointestinales.