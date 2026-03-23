La Policía detiene a cinco menores de 16 y 17 años tras el apuñalamiento de un adolescente de 14 años en Madrid

Cinco menores de 16 y 17 años han sido detenidos tras el apuñalamieto

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de 16 y 17 años como presuntos autores de la agresión con arma blanca a otro menor de 14 años en el distrito madrileño de Chamartín. Según han informado fuentes policiales, los hechos se produjeron a las diez de la noche del domingo en las inmediaciones de la calle Clara del Rey.

Tras el ataque, la Policía Nacional realizó batidas por la zona y logró detener a los cinco menores, a los que se acusa de un delito de tentativa de homicidio y por lo que fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).

El grupo de Policía Judicial especializado en menores y familia (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

Una imagen de archivo de la Policía Nacional (Europa Press)

El menor herido se encuentra estable

Paloma Rey, supervisora de SAMUR, explica en un video que compartido a través de las redes sociales de Emergencias Madrid, que el menor presentaba dos heridas por arma blanca en el tórax y en la zona inguinal. Cuando lo han atendido, le han estabilizado y ha sido trasladado a un hospital escoltado por la Policía Municipal de Madrid.

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