España

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 20 de marzo

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Guardar
Eurojackpot realiza dos sorteos a
Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado informólos resultados de su más reciente sorteo de Eurojackpot. Averigüe aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros

Fecha: viernes 20 de marzo 2026.

Combinación ganadora: 02, 17, 21, 25 y 30.

Soles: 02 06.

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago.

Eurojackpot: cómo se gana

Como cada viernes, se llevó
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de la Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que tienes que elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los debes escoger entre el 1 y el 12.

Para aumentar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurojackpot
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Eurojackpot hoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaJackpot ONCE EspañaEurojackpot

Últimas Noticias

Tenía un hipopótamo de mascota, lo trató como a un hijo y le construyó un lago: fue encontrado ahogado con “múltiples mordeduras”

Los hipopótamos son responsables de entre 400 y 500 muertes de seres humanos en África

Tenía un hipopótamo de mascota,

El país de Europa del que no te dejan salir si tienes deudas que superen los 100 euros

Las autoridades rusas aplican prohibiciones de salida para deudas por pensión alimenticia, indemnizaciones o préstamos bancarios

El país de Europa del

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha declarado campeona a Marruecos por abandono de Senegal

Lío con las casas de

Encuentran 42 metros de vía retirada tras el accidente en Adamuz de los que Adif no informó hasta dos meses después

El material, junto a los otros 36 metros previamente retirados, permanece en Hornachuelos bajo custodia judicial

Encuentran 42 metros de vía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran 42 metros de vía

Encuentran 42 metros de vía retirada tras el accidente en Adamuz de los que Adif no informó hasta dos meses después

Reino Unido deja que Estados Unidos use sus bases militares para atacar a Irán en el estrecho de Ormuz

Novedades en el caso de Francisca Cadenas: el menor de los detenidos reconoce que sufrió un “brote” cuando ella le vio preparándose “una raya de cocaína”

Una caída en un supermercado termina con una indemnización de 75.050 euros para la clienta: trastorno neurótico severo y problemas para caminar

Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa España

ECONOMÍA

El FMI recorta la previsión

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

Cómo usar el simulador de la Renta 2026: todo lo que debes saber antes de usar la aplicación

Cuatro derechos laborales que todo trabajador debería conocer, según una jurista

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

DEPORTES

Lío con las casas de

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking