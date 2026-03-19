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Silvia de Suecia celebra 50 años de reinado al ritmo de ‘Mamma Mia!’: una fiesta con un precio de entre 300 y 500 euros por persona y grandes ausencias

La monarca aprovechó la gala benéfica de World Childhood Foundation organizada por Magdalena de Suecia para celebrar su aniversario en la Corona

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La celebración de los 50
La celebración de los 50 años de reinado de Silvia de Suecia (Shutterstock)

La ciudad de Estocolmo ha sido este año escenario de una gala especialmente festiva para conmemorar los 50 años de reinado de Silvia de Suecia. La celebración, que además tenía la finalidad de reunir fondos para la fundación impulsada por la reina en 1999, ha destacado tanto por la presencia de numerosos miembros de la familia real sueca y representantes de otras monarquías europeas como por quienes han faltado a la cita.

El evento, caracterizado por el ambiente distendido y el homenaje al grupo ABBA, ha marcado el inicio de los actos previstos en honor a la consorte por su medio siglo de dedicación. Los asistentes a la velada han pagado una entrada de entre 300 y 500 euros por persona, en una gala que ha reunido a unas 300 personas en el teatro-restaurante Tyrol de la capital sueca para disfrutar de una puesta en escena especial del musical Mamma Mia! The Party.

Esta cita anual con fines solidarios, creada para aportar recursos a la World Childhood Foundation, ha tenido esta vez un carácter singular al situar a la reina Silvia en el centro de las celebraciones. Para este año 2026, la casa real sueca ha anticipado un calendario cargado de aniversarios destacados.

La celebración de los 50
La celebración de los 50 años de reinado de Silvia de Suecia (Shutterstock)

Celebraciones de la Casa Real sueca

El próximo 30 de abril, el rey Carlos Gustavo de Suecia cumplirá 80 años, el 19 de junio se celebrarán las bodas de oro reales y el 50 aniversario de Silvia como reina consorte. Los detalles de las festividades aún no se han concretado, aunque las previsiones económicas se han descrito como “estrechas” y el palacio ha solicitado una ayuda adicional para organizar un programa de eventos que incluirá también el 50 cumpleaños de la princesa heredera Victoria de Suecia.

El evento solidario ha evidenciado el protagonismo de Magdalena de Suecia, quien ha coordinado la velada como directora de la fundación fundada por su madre. A la cita han asistido, además de la propia reina Silvia y Carlos Gustavo, personalidades como la princesa Christina, hermana del rey, y su esposo, así como su hijo Carlos Felipe o la princesa Benedicta de Dinamarca y su hija Alexandra.

La ausencia de Sofía de Suecia

Todo ello en un marco ambientado en la estética de una taberna griega, evocando el ambiente del musical sobre ABBA, grupo sueco icónico de los años noventa. En contraste, la gala ha estado marcada por la ausencia de figuras centrales de la familia como la princesa Victoria, actualmente en viaje oficial en Estados Unidos junto con su marido el príncipe Daniel, y la princesa Sofía, quien, desde el nacimiento de su hija menor en febrero de 2025, ha reducido notablemente sus apariciones públicas.

TikTok de una española en Suecia

La decisión de la princesa Sofía de mantener un perfil bajo se vincula tanto a motivos familiares como a la exposición mediática tras la publicación de archivos estadounidenses relacionados con el caso Epstein, aunque ella misma ha detallado ante la prensa los límites de su contacto con Jeffrey Epstein durante su estancia en Nueva York.

Un guiño a España

La portavoz de la familia real sueca ha vitoreado a la monarca al inicio del espectáculo: “¡Esta es la noche de la reina!”, subrayando la naturaleza excepcional de esta edición frente a años anteriores. De hecho, varios de los asistentes habituales han justificado su ausencia por motivos ajenos a cualquier polémica de actualidad.

Durante la gala, la organización y la gestión de anfitriones han recaído en Magdalena de Suecia, junto a sus amigas Lussan Thott, Katti von Horn y Lovisa de Geer, y ha seleccionado para la ocasión una prenda llamativa de moda española: una bomber de lentejuelas de Zara, que la princesa ha lucido como símbolo de un acercamiento renovado a la vida pública y las actividades sociales, tras un periodo de menor exposición.

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