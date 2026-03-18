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Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 18 de marzo

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

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El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El cambio euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado fluctuaciones derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 18 de marzo, así como los principales elementos que han influido en su variación.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8666 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

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