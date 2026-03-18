España

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 18 de marzo, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 18 de marzo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 8, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

El elevado coste de los pisos fuerza a jóvenes y familias a ampliar el radio de búsqueda y elegir barrios y municipios más accesibles, donde priorizan el espacio, la eficiencia energética y calidad de vida

Adiós al centro: el alto

La verdadera utilidad de los números laterales de tu horno

Descubre este truco para mejorar el resultado de tus platos

La verdadera utilidad de los

“La sierra del océano”, la ciudad más antigua de España perfecta para visitar en Semana Santa: un teatro romano y una catedral sobre el mar

Fundada por los fenicios en torno al 1.100 a.C., está ubicada en Andalucía y destaca por su riqueza histórica, que se refleja en sus preciosos monumentos y calles

“La sierra del océano”, la

La moda de las muñecas vendadas: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto

Desde Lamine Yamal a Giuliano Simeone, todos tienen una explicación diferente para llevar el vendaje

La moda de las muñecas

El plan de la reina Sofía que la acercará a la princesa Leonor durante la Semana Santa: su viaje a Murcia con ruta de procesiones

La reina emérita disfrutará de los actos de la Semana Santa murciana desde el Jueves Santo

El plan de la reina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los votantes de Vox van

Los votantes de Vox van menos a misa que los del PP y tienen más coches eléctricos a pesar de estar en contra de la Agenda 2030

Rechazan conceder la incapacidad permanente a un mosso d’esquadra con una lesión en la mano: alegaba problemas para agarrar el arma y en las detenciones

Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Pedro Sánchez movilizará un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev con un valor de 1.000 millones de euros: España y Ucrania fabricarán juntos drones, radares y misiles

Vox se desinfla, el PP aguanta y el PSOE del “no a la guerra” cae ligeramente pero se mantiene como primera fuerza, según el CIS

ECONOMÍA

Llenar el depósito de gasóleo

Llenar el depósito de gasóleo supone una diferencia de hasta 59 euros en la misma provincia dependiendo de la gasolinera elegida

Los deportistas de élite de los 80 y 90 podrán cotizar sus años como profesionales: “Un acto de justicia para quienes nos dieron grandes alegrías”

Bruselas lanza EU Inc., su plan para crear empresas que operen en toda Europa en menos de 48 euros y por 100 euros

Declaración de la Renta 2026 en jubilados: cómo hacerla y qué pensiones están exentas de IRPF

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

DEPORTES

La moda de las muñecas

La moda de las muñecas vendadas: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto

Los deportistas de élite de los 80 y 90 podrán cotizar sus años como profesionales: “Un acto de justicia para quienes nos dieron grandes alegrías”

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja