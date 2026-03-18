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Cuándo y dónde serán las semifinales de la UEFA Youth League: horario del Real Madrid

El Juvenil A de La Fábrica remonta al más puro estilo madridista y se mete en la Final Four

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El Juvenil del Real Madrid
El Juvenil del Real Madrid se mete en la final four de la Youth League. (X/Cantera Real Madrid)

El Juvenil A del Real Madrid confirmó su presencia en la Final Four de la UEFA Youth League al más puro estilo madridista. Una remontada memorable y sufrida ante un Sporting de Portugal que tuvo que viajar al Alfredo Di Stéfano para medirse al conjunto blanco a un solo partido. Se adelantaron los portugueses con un gol de Flávio Gonçalves, pero el equipo dirigido por Álvaro López le dio la vuelta con tantos de Jacobo Ortega y Roberto Martín. Así, es el único representante español después de que el Brujas eliminara al FC Barcelona en octavos (2-0) y el Atlético de Madrid (0-4) en cuartos.

El Sporting empezó intenso, buscando abrir el marcador rápidamente con la velocidad de sus delanteros. Tuvo la primera tras una salida en falso de Illia Voloshyn y a los 20 minutos, Gabriel Silva estrelló su remate contra el palo después de un buen centro desde la banda izquierda. Entretanto, el Real Madrid se hacía con la posesión sin llegar a generar peligro. Los jóvenes blancos intentaban imponer su estilo de juego, basándose en combinaciones rápidas y presión alta, pero se encontraron con un Sporting bien plantado que dificultaba cualquier avance por el centro del campo.

No fue hasta la recta final de la primera parte cuando el marcador se movió. Un error en la cesión de Mario Rivas sobre Voloshyn permitió a Golçalves adelantar al Sporting. Un golpe anímico que podría haber caído como un jarro de agua fría a los madridistas, dominadores en el juego y que habían tenido sus oportunidades minutos antes.

Nada más lejos de la realidad. Saben el ADN y el escudo que defendían. Nada más iniciar la segunda mitad, el Real Madrid salió decidido a revertir la situación. Primero con un remate espectacular de volea que se estrelló en el poste. Pasados los cinco minutos llegaría el primero. Carlos Díez filtró un pase que dejó solo a Jacobo, que definió con la izquierda para poner el empate. Todo volvió como empezó, pero con unas sensaciones diferentes.

Jacobo celebra el empate contra
Jacobo celebra el empate contra el Sporting de Portugal. (Instagram/Real Madrid Academy)

No obstante, el Sporting también tuvo sus ocasiones y estuvo a punto de volver a ponerse por delante, pero el cabezazo de Silva nuevamente impactó en la madera. Llegaba el turno del Madrid y, de nuevo de la mano de Carlos, asistencia a Roberto Martín, que llegó desde atrás y desde la frontal mandó el balón al fondo de la red. Era el 2-1 definitivo. Y tocaba sufrir. La defensa blanca resistió los últimos embites de los portugueses y selló una nueva aparición entre los cuatro mejores de Europa.

Roberto celebra la remontada en
Roberto celebra la remontada en el partido frente al Sporting de Portugal. (Instagram/Real Madrid Academy)

Fechas y rivales en semifinales y final de la UEFA Youth League

La Final Four se disputará en el Stade de la Tuilière de Lausanne (Suiza) entre el 17 y el 20 de abril. El Real Madrid se enfrentará al PSG el 17 de abril y se podrá ver a través de los canales de Real Madrid TV y Movistar Liga de Campeones. La otra final, que también se podrá seguir a través del canal de pago, será entre el Benfica y Brujas.

El Juvenil A blanco busca repetir el éxito logrado en 2020 bajo la dirección de Raúl, cuando se alzó con su primer título de Youth League. La combinación de experiencia, talento y un proyecto de cantera sólido convierten a los jugadores de La Fábrica en candidatos serios para levantar de nuevo el trofeo continental y la cantera madridista continúa demostrando su capacidad de formar jugadores que marcan la diferencia tanto en el presente como en el futuro del club.

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