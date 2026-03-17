España

Estos son los ganadores del sorteo de Euromillones del martes 17 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Euromillones tienes que acertar con los cinco números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Este martes, Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados del último sorteo de Euromillones. Tenemos los números ganadores enseguida.

El premio de Euromillones se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Resultados del Euromillones de hoy

  • Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
  • Combinación ganadora: 05, 17, 28, 33 y 41.
  • Estrellas: 03 09.
  • Millonario: Z R M 1 3 4 7 6.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega Euromillones?

Euromillones realizó su último sorteo
Euromillones realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

La apuesta de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes obtener un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Euromillones
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EuropaEuromillones España y EuropaEuromillones

Últimas Noticias

En el cuarto de su hermano, el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello y con ayuda vecinal: nace la primera niña después de 50 años en un pueblo

Los profesionales sanitarios solo pudieron ayudar por el teléfono

En el cuarto de su

Comprobar Super ONCE: los números ganadores del sorteo 5 de este martes 17 de marzo de 2026

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super ONCE: los números

Los cambios que hay que hacer en la moto antes de que empiece la primavera

El frío y la humedad de los últimos meses pueden afectar tanto a la batería como a los neumáticos

Los cambios que hay que

Comprobar Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 17 de marzo de 2026

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: esta es la

Mario Casas nos confiesa la duda de su futuro primer posado de pareja con Melyssa Pinto: “Al final, es la naturalidad”

Tras su paso por la alfombra roja de los Goya con su madre, Heidi Sierra, el actor todavía no ha dado el paso de posar junto a su pareja

Mario Casas nos confiesa la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cambios que hay que

Los cambios que hay que hacer en la moto antes de que empiece la primavera

La técnica de la UCO que resolvió el crimen de Francisca Cadenas: fue la misma que terminó delatando a Ana Julia Quezada

Un hombre alquila una vivienda, deja vivir a su hija en ella y acaba desahuciado: la Justicia avala la resolución del contrato por cesión sin permiso

Los militares españoles y sus misiones en Oriente Medio: de las tropas reubicadas de Irak a los 700 soldados de la misión en Líbano

Un hombre se pasa su parada, acciona el freno de emergencia y se tira de un tren en marcha a 90 km/h: encuentran su cuerpo al día siguiente al lado de la vía

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Estas son

Juanma Lorente, abogado: “Estas son tres señales de que tu empresa te quiere despedir. He visto muchos casos y esto es inconfundible”

El turismo español resiste frente la guerra de Oriente Medio y mantiene las reservas de mercados emisores

Cómo se hace la declaración de la Renta de una persona fallecida

El coste del apagón volverá a repercutir en los españoles: la CNMC propone un recargo en la factura de la luz de 42 millones de euros

Gasolineras bajo la lupa: Competencia vigila en tiempo real más de 12.000 estaciones para evitar que especulen con los precios

DEPORTES

Manchester City - Real Madrid,

Manchester City - Real Madrid, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Suspenden durante cuatro años por dopaje a un extenista que llegó a ser el 39 del mundo

Nuevo tatuaje, golf y una paella: los días de descanso de Alcaraz antes de comenzar el Masters 1000 de Miami

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions