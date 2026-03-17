España

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 5 de las 21:15 horas de este martes 17 de marzo publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de marzo.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 3, 1, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

La Aemet prevé un cambio de tiempo por la borrasca Therese: estas son las regiones donde lloverá con fuerza y nevará

Los termómetros marcarán más de 20 grados de máxima en la mayor parte de España durante esta la semana

La Aemet prevé un cambio

Documentan por primera vez depredadores que se comen a las hembras adultas de la procesionaria: podría ser clave para el control de la especie

Hasta el momento se había identificado depredación sobre los huevos, orugas o pupas, pero no sobre las polillas hembras, que transportan alrededor de 200 huevos

Documentan por primera vez depredadores

Virginia López, abogada: “Estar de baja médica no te convierte en un problema para la empresa”

La normativa laboral española refuerza la protección de los trabajadores en baja médica, limitando la actuación empresarial y garantizando sus derechos frente a posibles represalias

Virginia López, abogada: “Estar de

Un cazatesoros pasa 10 años en la cárcel por no revelar dónde escondió 500 monedas de oro

El hombre de 84 años sigue sin contar dónde están y debe pagar una multa de 275.000 euros

Un cazatesoros pasa 10 años

El gran despliegue de Francia en Oriente Medio: portaviones y buques de guerra, decenas de aviones de combate o helicópteros y más de 7.000 militares

El presidente Emmanuel Macron ha adoptado una postura firme, llegando a proponer una misión europea en el Estrecho de Ormuz

El gran despliegue de Francia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE lleva al Congreso

El PSOE lleva al Congreso una proposición que denuncia el “preocupante” acoso a Sarah Santaolalla o Héctor de Miguel por parte de la extrema derecha

La risa es uno de los métodos más efectivos para aliviar el estrés, según expertos

El Supremo confirma la sanción de 2.000 euros a una jueza de instrucción por insultar al resto de funcionarios: “Aquí van a rodar cabezas”

Los sueldos que quiere pagar la Fórmula 1 de Madrid: 2.910 euros por atender los catering en las zonas VIPS y 3.318 euros por controlar accesos y llegada de material

El Gobierno de Ayuso intenta por segunda vez que la Inteligencia Artificial transcriba la conversación entre 5.400 médicos de familia y sus pacientes

ECONOMÍA

Virginia López, abogada: “Estar de

Virginia López, abogada: “Estar de baja médica no te convierte en un problema para la empresa”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de marzo

El alquiler empieza a bajar en las capitales: “Muestra signos de techo porque la capacidad económica de los inquilinos está al límite”

Le ingresaron 8,7 millones por error y llamó al banco para devolverlos: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida”

En qué casos no debes hacer la declaración de la Renta en 2026

DEPORTES

El Real Madrid afronta el

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”

Egipto acepta la invitación de España para jugar en marzo tras la suspensión de la Finalissima