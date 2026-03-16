España

Cuanta agua hay en los embalses de España este 16 de marzo

La reserva de agua en el país bajó en un -0,32 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 82,64 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la reserva de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

Situación general del agua en España

Fecha: lunes 16 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.313 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,64 %.

Variación de hace una semana: -182 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,32 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 34.125 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 60,89 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 84,49%.

Aragón: 85,29%.

Asturias: 86,84%.

C. Valenciana: 54,09%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 78,19%.

Castilla-La Mancha: 69,24%.

Cataluña: 88,05%.

Comunidad de Castilla y León: 85,02%.

Extremadura: 86,49%.

Galicia: 87,02%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 87,05%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

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