Indignación en el barrio de Butarque en Madrid por el nuevo retraso en la apertura del centro de salud: “No podemos esperar más”

Protesta de los vecinos ante el retraso en la apertura del centro de salud. (Cedida a Infobae)

Vecinos del barrio de Butarque, en el distrito madrileño de Villaverde, vuelven a alzar la voz por la “situación sanitaria insostenible” que, aseguran, está provocando el nuevo retraso en la apertura del centro de salud que esperan desde hace casi dos décadas. Desde la Asociación Vecinal Independiente de Butarque sostienen que la demora es “el colmo de la falta de previsión” por parte de la Comunidad de Madrid, ya que el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso había anunciado que estas instalaciones “comenzarían a operar entre finales de 2025 y principios de 2026”, junto a otros cuatro centros de salud en la región.

La asociación explica que los retrasos se han sucedido año tras año por diversas razones y, aunque ahora la apertura parecía inminente porque el edificio está ya terminado, “añaden varios meses más con la excusa de los procesos de selección y traslados del personal”. La situación, advierte la entidad, afecta de forma directa al acceso a la atención primaria del barrio, donde residen unas 20.000 personas, ya que actualmente comparten el centro de salud Los Rosales con otras zonas. Recuerdan, además, que la población del barrio no deja de crecer.

“El servicio en Los Rosales está colapsado”, dice a Infobae Antonio Abueitah, uno de los portavoces de esta asociación vecinal, lo cual ha provocado la escasez de citas y largas esperas para acceder a consultas de medicina de familia. “La atención primaria no puede seguir funcionando como una carrera de obstáculos. El barrio necesita el centro nuevo ya”, reclama. La asociación también subraya que “la falta de previsión en la fase final del proyecto resulta injustificable” y considera especialmente preocupante que, “en lugar de acelerar, cada paso de la Comunidad de Madrid se traduzca en un nuevo retraso”.

Imagen del centro de salud. (Cedida a Infobae)

“Llevamos muchos años esperando a que se construya el centro de salud, porque esto fue un compromiso electoral del año 2007. Tras muchos años de movilizaciones, logramos que las obras comenzaran y, ahora que el edificio ya está prácticamente terminado, aunque con un año de retraso respecto a la fecha prevista, vuelven a retrasar la apertura”, lamenta el portavoz de la organización. “No podemos esperar más”, añade.

En octubre pasado, explica, la Comunidad de Madrid comunicó que el centro abriría entre finales de 2025 y principios de este año, “pero ahora informan que necesitarán al menos seis meses más para completar los procedimientos de selección y asignación de personal”. “Esta planificación debería haberse realizado con antelación para evitar más demoras”, sostiene.

Fuentes de la Consejería de Sanidad, por su parte, señalan a este periódico que el nuevo centro de salud de Butarque “está en la fase final de su construcción y la previsión es que la obra finalice en junio”. Respecto al retraso de la apertura, se limitan a señalar que las dilaciones se deben a “diversas causas ajenas a la Comunidad de Madrid”.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Piden que se publique un calendario detallado

Ante esta situación, la asociación vecinal reclama a tanto a la consejería como a la Gerencia de Atención Primaria la publicación de un calendario detallado y vinculante para la apertura del centro. También pide que la planificación de plantilla, equipamiento y organización interna se tramite con urgencia y que el centro abra antes del verano, tal como se había anunciado en los últimos comunicados institucionales.

“La sanidad pública no se puede gestionar a golpe de titulares. El vecindario de Butarque ya ha esperado demasiado y no merece este trato por parte de la Comunidad de Madrid”, concluyen.