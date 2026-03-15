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Cinco consejos para calmar la ansiedad en personas mayores de 65 años, según expertos

Sigue estos trucos para reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional

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Persona estresada. (Freepik)
Persona estresada. (Freepik)

La salud mental es uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Según un último estudio de la Fundación AXA, el 23% dicen haber sufrido estrés. Muchas veceS se asocian este tipo de problemas a generaciones más jóvenes, pero también afecta a personas de la tercera edad.

Según explica Amavir, empresa que se dedica a la gestión de centros de mayores, los estudios sobre la prevalencia de los trastornos de ansiedad en las personas mayores de 65 años muestran resultados variables, oscilando entre el 4% y el 15%.

Si eres una de esas personas o conoces a alguien que tenga ansiedad, lo importante es abordar la cuestión con paciencia, tranquilidad y siguiendo los pasos recomendados por los expertos.

Actividad física diaria

Mantener el cuerpo en movimiento es una de las formas más eficaces de reducir la ansiedad. La actividad física ayuda a liberar endorfinas, sustancias que generan sensación de bienestar y mejoran el estado de ánimo. No es necesario realizar ejercicios intensos; caminar a diario, realizar estiramientos suaves o practicar gimnasia adaptada puede ser suficiente.

Ejercicios de respiración

Aprender a controlar la respiración puede marcar una gran diferencia cuando aparecen momentos de nerviosismo o inquietud. Las técnicas de respiración lenta y profunda ayudan a regular el ritmo cardíaco y a relajar el sistema nervioso. Por ejemplo, se puede practicar la respiración diafragmática: inhalar lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda, y después exhalar suavemente por la boca.

Repetir este proceso durante unos minutos puede disminuir la tensión acumulada y generar una sensación de calma. Con la práctica, estas técnicas se convierten en una herramienta sencilla para gestionar la ansiedad en el día a día.

Entrevista a Adrián Neyra, que es psiquiatra del Programa de Patología Dual y Psicosis en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor asociado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en el tratamiento de la depresión y el poder que tienen las adicciones en la salud mental

Tiempo de ocio y relaciones sociales

Compartir momentos con familiares, amigos o personas cercanas es fundamental para el bienestar. El contacto social ayuda a combatir la soledad, refuerza la autoestima y permite expresar preocupaciones o emociones que, de otro modo, podrían aumentar la ansiedad.

Actividades como juegos de mesa, paseos en compañía o ejercicios de memoria pueden resultar muy estimulantes. Además de entretener, estas actividades mantienen activas las capacidades cognitivas y fomentan la sensación de pertenencia y apoyo.

Alimentación equilibrada

Una dieta saludable influye directamente en el estado físico y emocional. Consumir alimentos variados y nutritivos aporta energía, mejora el funcionamiento del organismo y contribuye a mantener un estado de ánimo más estable. En las personas mayores, mantener horarios regulares de comidas y priorizar alimentos frescos como frutas, verduras, legumbres o pescado puede ser muy beneficioso.

El valor de la risa

Reír es una herramienta poderosa para mejorar la salud mental. La risa libera tensiones, reduce los niveles de estrés y estimula la producción de hormonas relacionadas con el bienestar. En las personas mayores, compartir momentos divertidos con familiares o participar en actividades de ocio que generen alegría puede tener un efecto muy positivo en su estado de ánimo.

Además, la risoterapia se ha convertido en una actividad cada vez más utilizada para fomentar el bienestar emocional en personas mayores. A través de dinámicas grupales, juegos y ejercicios que provocan la risa, se favorece la relajación, la socialización y una actitud más positiva ante la vida.

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