España

Tarifa de la luz en España este 15 de marzo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este domingo 15 de marzo.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.

Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 6.69 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que el precio más alto del servicio eléctrico alcanzará los 35.01 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en el país llegará a los -2.1 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 4.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.43 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.94 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 0.82 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.19 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.63 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de -0.13 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.98 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -1.98 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.08 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.96 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.54 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.07 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.01 euros por megavatio hora.

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