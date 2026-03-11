España

Tres menores heridos, dos de ellos de gravedad, tras la explosión de una botella durante un experimento en un colegio de Porqueres (Girona)

Los niños que han sufrido quemaduras han sido trasladados en ambulancia y helicóptero al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Imagen recurso de una ambulancia
Imagen recurso de una ambulancia (EFE)

Tres menores han resultado heridos, dos de ellos graves, por quemaduras tras una explosión de una botella durante la realización de un experimento de química en el exterior de una escuela de Porqueres (Girona).

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña, debido a los efectos de la explosión, dos alumnos han tenido que ser evacuados en estado grave al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, mientras otro menor ha sido trasladado en estado leve al Hospital Josep Trueta de Girona.

Uno de los menores ingresados en el hospital barcelonés ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado y el otro herido grave, en una ambulancia, detallan. No obstante, se habían activado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

