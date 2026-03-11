España

Números ganadores de Super ONCE: Sorteo 3 del miércoles 11 de marzo del 2026

Parte del dinero recaudado en estas loterías se destina a beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de Super ONCE de este miércoles 11 de marzo celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super ONCE

Cuánto puedes ganar en Super Once. (Podcast generado con IA)
  • Fecha: miércoles 11 de marzo del 2026.
  • Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.
  • Combinación ganadora: 09 16 18 25 29 31 33 34 37 38 43 45 56 59 62 63 66 70 72 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super ONCE?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo:

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad.

¿Cuánto puedes ganar jugando Super ONCE?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores de toda España

Algunos empleados ya habían denunciado despidos durante los últimos meses bajo justificaciones como ausencias o retrasos injustificados en los pedidos

Glovo anuncia un ERE que

Super ONCE: resultados del Sorteo 2 de este miércoles 11 de marzo del 2026

Con las loterías de Juegos Once tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios

Super ONCE: resultados del Sorteo

Ganadores de Super ONCE: resultados del Sorteo 1 del miércoles 11 de marzo del 2026

Aquí las cifras sorteadas en la primera jugada diaria; descubra si ha sido uno de los nuevos millonarios

Ganadores de Super ONCE: resultados

Los cocineros coinciden: “Las mejores patatas para acompañar una hamburguesa se hacen con el método de la doble fritura”

Los ganadores del concurso nacional ‘Best Burger Spain’, autores de las mejores hamburguesas de España, desvelan a ‘Infobae’ sus trucos para unas patatas fritas perfectas

Los cocineros coinciden: “Las mejores

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves 12 de marzo del 2026

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa del servicio

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra la puerta

El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno pide una reunión ni el PP está para fotitos”

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una familia por haber utilizado su vivienda de renta antigua para alquiler turístico

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

ECONOMÍA

Glovo anuncia un ERE que

Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores de toda España

El ex de una camarera aprovecha cuando trabaja para pedir créditos con su tarjeta y, al romper, desaparece: la Justicia le perdona la deuda de 30.500 euros

Bruselas lleva a España ante la Justicia por no adoptar dos normativas para eximir del IVA a pymes y autónomos

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”