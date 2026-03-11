Carlos Cenalmor, doctor: “Estos son los ocho hábitos destructivos que debes evitar si te levantas cansado cada día”

Hábitos destructivos (Composición fotográfica)

Levantarse cansado cada día, dificultad para concentrarse o sentirse deprimido los domingos por la tarde son algunos síntomas que deben poner en alerta a la persona que los padece porque significa que hay un problema en lo personal y/o laboral. El médico psiquiatra Carlos Cenalmor ha explicado cuáles son los hábitos destructivos que son parte de ello y que hay que evitar.

“¿Vale la pena seguir así?” es una pregunta que se hacía este doctor cuando sufrió con tan solo 30 años, burnout, un estado de agotamiento tanto físico como mental ocasionado por el estrés laboral crónico y que se manifiesta a través del cinismo y el desapego, la baja realización personal y la fatiga extrema. Este diagnóstico le ocurrió justo cuando tenía una hernia lumbar, lo que agravó el problema.

Es por ello, por lo que Carlos Cenalmor considera que puede aconsejar a las personas que están pasando por lo mismo, tanto como profesional sanitario como ex paciente. La clave no está en cuánto se trabaja, sino en cómo se relaciona uno con el trabajo, las emociones y consigo mismo.

Separar el trabajo de lo personal y normalizar el agotamiento

Dentro de los ocho hábitos destructivos que propone eliminar el doctor, el primero de ello se centra en la utilización de un solo teléfono móvil tanto para lo personal como para lo laboral. Lo ideal es tener dos, uno para cada cosa, y de esta manera, poder separar “el modo trabajo del modo descanso”. Así es más difícil volver a pensar en ese email que tanto preocupa recibir o en cualquier novedad de última hora que no corresponde por horario.

Normalizar estar agotado es el siguiente hábito negativo. Llegar al final de la semana tan cansado que no se es capaz siquiera de poder leer un libro no es normal y, por ello, hay que dejar de considerar que es parte de la jornada laboral y del día a día. Es una de las grandes alertas que indican que algo no anda bien y hay que cambiarlo.

Un hombre cansado (AdobeStock)

Por otro lado, la carga mental que supone ser quién desea solucionar todos los problemas se convierte en un problema cuando “eres esa persona que no puede ver un problema sin resolverlo”, indica el experto. Hay que ser conscientes de que las cosas negativas siempre van a estar en algún punto de la vida y, por tanto, la solución está en aprender a decir que no sin sentir culpa. “Tu paz mental vale más que ser el héroe”.

La culpa también está asociada a un cuarto hábito: criticarse cuando uno siente una emoción negativa. El sentir rabia y pensar “qué mala persona soy”, o sentir miedo junto a un “soy débil” son algunos sentimientos que ocurren y que tienen una funcionalidad. Por lo que es importante aprender a gestionarlos y dejar de luchar contra esos pensamientos tan negativos para la autoestima.

No dar importancia al descanso o priorizar el ámbito laboral

Además de los cuatro hábitos citados anteriormente, hay otros cuatro más que también son relevantes para dejar atrás conductas negativas y destructivas con uno mismo. No darle importancia al descanso es uno de ellos. No hay que sentir vergüenza por querer descansar, es más, es necesario y algo normal. “Hoy en día parece que todo tiene que ser productividad”, explica el médico psiquiatra, pero la realidad es que sin un buen descanso, nunca se va a tener un buen balance emocional.

Ligado a esto, está poner toda la identidad en el trabajo. Desde pequeños se pregunta aquello de “qué es lo que quieres ser de mayor” y es un error porque da a entender que la identidad de una persona o su valía depende exclusivamente del trabajo que tenga. Sin embargo, si todo el valor está ahí, cuando algo falle en lo laboral, la persona se acabará rompiendo. Por ello, lo ideal sería repartir los propósitos en varios puntos, como la familia, el ocio, la naturaleza y/o la pareja.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado este miércoles al Gobierno en el Pleno del Congreso si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "un problema de salud". En su respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ha acusado de "bajeza moral". (Fuente: Congreso)

Si hay dolor de cabeza constantemente, un cansancio desde temprano y/o problemas digestivos… No es normal y se trata de casos de estrés. Por ello, no escuchar las señales del cuerpo es el mayor error que una persona puede cometer. No hacer caso a las señales puede provocar enfermedades graves o sucesos inesperados a temprana edad, como un infarto. “Tu cuerpo te está gritando que pares”.

Finalmente, el último hábito destructivo de los ocho que cita el doctor Carlos Cenalmor se encuentra en el hecho de tener un jefe interno que explota mucho más que uno real. “Este es el peor de todos”. Tener “ese jefe” en la cabeza es muy peligroso porque uno no puede escapar de él ni de la exigencia máxima que se pone, junto a las críticas y la autoexplotación.

Por ello, es importante estar alerta a todas estas situaciones y darse cuenta de que son peligrosas para poner una solución rápida que haga que la mente esté lo más sana posible.