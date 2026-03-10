España

Aumenta el protagonismo de Reino Unido en Oriente Medio: derriba drones iraníes que se dirigían a Bahréin o Jordania y defiende a Emiratos Árabes

Los británicos han realizado operaciones aéreas y refuerzos militares con cazas Typhoon y helicópteros Wildcat y Merlin

Con el paso de los días, Reino Unido se ve cada vez más implicado en el conflicto de Oriente Medio. La amenaza iraní sobre sus bases en Chipre le empujó a rearmarse en la región. Si bien el primer Ministro, Keir Starmer, ha negado su participación en las operaciones de ataque estadounidenses, su actitud defensiva se ha extendido por la península arábiga, implicándose en la protección de varios países.

El despliegue adicional de recursos aéreos y personal especializado refleja el compromiso del Reino Unido con la defensa colectiva y la estabilidad regional, según señalan desde el Ministerio de Defensa británico. Las misiones de patrulla y vigilancia han aumentado en frecuencia desde el inicio de 2026, y comienzan a estar cada vez más activas, teniendo que implicarse en la defensa y derribo de drones de Irán.

La presencia militar ampliada en el Golfo y el Mediterráneo Oriental se mantendrá mientras persistan estos riesgos de sistemas aéreos no tripulados iraníes. Donald Trump ha asegurado en las últimas horas que la guerra está “prácticamente terminada” pero, por el momento, una renuncia del régimen de Irán no parece un escenario cercano.

Según el Ministerio de Defensa británico, cazas F-35B y Typhoon interceptaron naves no tripuladas que representaban una amenaza directa

Reino Unido derriba drones iraníes

Durante la pasada noche, aviones de combate Typhoon de la Royal Air Force (RAF) destruyeron un sistema aéreo no tripulado en defensa de Jordania e interceptaron un dron que se dirigía hacia Bahréin, según confirma el propio Ministerio de Defensa. Estas acciones marcan un nuevo capítulo en la intensificación de las operaciones aéreas británicas en la región del Golfo, enmarcadas en el apoyo a países aliados frente a amenazas crecientes.

El Reino Unido ha iniciado también salidas aéreas defensivas en respaldo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras refuerza su presencia militar en puntos estratégicos de Medio Oriente. Autoridades de defensa británicas detallaron que la decisión responde al aumento de incidentes relacionados con drones y sistemas no tripulados en la zona.

Para fortalecer la gestión del espacio aéreo y aumentar la precisión en la detección de amenazas, el Reino Unido desplegó expertos con experiencia en Ucrania en operaciones aéreas hacia el Golfo Pérsico, con el objetivo de brindar asistencia técnica a los socios regionales. La misión de estos especialistas consiste en ofrecer una imagen situacional precisa, así como en asesorar sobre la administración de los corredores aéreos.

Refuerzo de sus bases en Chipre

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado la llegada de helicópteros Wildcat a las bases militares que la RAF mantiene en Chipre, en Akrotiri y Dhekelia, con la finalidad de reforzar las operaciones defensivas en el Mediterráneo Oriental y ampliar la cobertura de vigilancia. La incorporación de estos aparatos busca optimizar las capacidades de patrulla y respuesta ante posibles incursiones no autorizadas, además de mejorar la coordinación con otras fuerzas desplegadas en la zona.

Un helicóptero Merlin también llegó recientemente a la zona de operaciones, incrementando la capacidad de las fuerzas británicas para detectar y neutralizar amenazas aéreas en distintos escenarios. La integración de estas aeronaves forma parte de una estrategia coordinada con países aliados para garantizar la seguridad de infraestructuras críticas y rutas comerciales en la región.

