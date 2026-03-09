La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Inviam, la primera empresa de cajas de seguridad privada, nació en 2011, aprovechando la tormenta perfecta generada tras la crisis y, a día de hoy, cuenta con clientes internacionales y espera seguir creciendo en España

Puertas blindadas, reconocimiento facial y una cámara acorazada que guarda los secretos de muchos clientes locales e internacionales. En una calle tranquila del distrito de Chamartín, en Madrid, David Sacristán regenta una empresa que parece sacada de Hollywood, la primera compañía dedicada al alquiler de cajas de seguridad fuera del ámbito bancario en España.

Junto a su socio, Sacristán fundó Grupo Inviam en 2011, como consecuencia de las noticias que surgieron un año antes relacionadas con la crisis bancaria. “La gente perdió la confianza en el sistema bancario, muchos se fueron al paro”, recuerda Sacristán. Además, en aquel momento se modificó la normativa de seguridad privada, que obligaba a las sucursales bancarias a adaptarse a nuevas medidas de seguridad. “Para muchas de ellas era físicamente imposible, con lo cual cerraron sus sucursales, que tenían cajas de seguridad”, añade.

En este traspiés de los bancos, Sacristán y su socio vieron la “tormenta perfecta” para nacer como empresa dedicada al sector de las cajas de seguridad, gracias a las listas de espera de antiguos clientes de la banca y la repercusión que obtuvieron en los medios de comunicación.

El CEO de Inviam cuenta que tardaron dos años en desarrollar el proyecto, que abrió sus puertas en un local alquilado en la plaza de San Juan de la Cruz, Madrid. Inviam permaneció en este emplazamiento por diez años hasta que, gracias a su buen funcionamiento, se mudaron a un local más grande, en propiedad, con mejores sistemas de seguridad y mejor ubicado para sus necesidades.

Entrevista a David Sacristán, socio cofundador y CEO de Inviam. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Puertas blindadas antes de acceder a su interior

El nuevo local, en calle Puerto Rico, cuenta con todas las medidas de seguridad imaginables. Antes de acceder, los clientes deben bajar una rampa de 20 metros, que cuenta con perfiles IPN para evitar posibles alunizajes. Una vez los clientes llegan a la puerta exterior, blindada, donde deben esperar a que desde dentro les permitan acceder.

“Nuestro propio seguro nos pide que no tengamos personal de seguridad porque consideran que sería un punto vulnerable”, explica Sacristán, alegando que todos sus sistemas informáticos y telemáticos ofrecen una seguridad que no podría ofrecerles un guardia.

Una vez que el cliente accede a la primera estancia, deben pasar otras dos puertas blindadas, para las que necesitan contar con un registro biométrico, que les da acceso a una sala de espera donde aguardan a ser llamados por el personal del interior. Por último, una cuarta puerta les da acceso a la oficina, donde pueden hacer sus gestiones firmando antes en una hoja de visitas que deja constancia de quiénes son los autorizados que han accedido.

Una puerta acorazada con seguridad de grado ocho

Por si cuatro puertas de seguridad no fueran suficientes, antes de acceder a la cámara acorazada, los clientes deben atravesar otra puerta, que solo se abre mediante el registro biométrico de los trabajadores. Tras esto, se encuentran de frente con la joya de Inviam, una puerta de seguridad de grado ocho, que no se puede manipular fuera del horario comercial, y que necesita para abrirse un retardo de diez minutos mediante la combinación de un código alfanumérico y las llaves.

Cámara de seguridad de Inviam. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Una vez dentro, los clientes se encuentran con un pasillo de unos 20 metros, con cajas de seguridad a ambos lados. En total, la empresa cuenta con 1.650 cajas. Para abrirlas son necesarias dos llaves, una en posesión del cliente y la otra resguardada por el personal.

Como explica Sacristán, las cajas cuentan con tres tamaños, con el mismo ancho y fondo (30 y 50 centímetros respectivamente), pero varía la altura, que puede ser de diez, 20 y 30 centímetros. Además, los periodos por los que se pueden alquilar van desde uno, tres o seis meses hasta años.

Aumentan los clientes de pisos compartidos

En cuanto a la clientela, Sacristán destaca que proceden de dos fuentes principales. Por un lado, la bancaria, “aquellos que se han quedado sin su caja de seguridad o los han puesto en una lista de espera”. La segunda estaría compuesta por los clientes nuevos, que hasta el momento no se habían planteado tener una caja de seguridad, pero “debido a las nuevas circunstancias habitacionales en las que muchos tienen que compartir vivienda, son expatriados o viven circunstancias temporales como obras o periodos de vacaciones, contratan cajas”.

Sobre el perfil de los usuarios, el CEO de Inviam recuerda que en el momento de iniciar su andadura empresarial esperaban que fuera un negocio local, pero les sorprendió contar con clientela internacional. “Lejos de los prejuicios que podemos tener sobre las cajas de seguridad, que siempre pensamos que es gente con un alto poder adquisitivo, la verdad es que tenemos también profesionales o clientes que tienen miedo a que les roben por la zona en la que viven”.

Entrevista a David Sacristán, socio cofundador y CEO de Inviam. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Además, la actual crisis habitacional ha acercado un nuevo perfil de clientela a la empresa: “Desde gente joven que se quiere independizar y no ve otra opción que compartir vivienda o incluso gente mayor que se ve en la misma situación después de toda una vida trabajando y quieren guardar sus objetos personales en un sitio seguro”.

Proyecciones internacionales

Desde que abrió sus puertas en el primer emplazamiento, la empresa ha tenido un crecimiento muy positivo. En los últimos diez años, el crecimiento medio anual ha sido del 25%, pero Sacristán espera que esta evolución continúe, con un equilibrio que les permita ofrecer un buen servicio a sus clientes, pero con la vista en abrir nuevas sucursales.

“Aquí podemos seguir creciendo, pero cuando se complete el número máximo de cajas de seguridad, abriríamos otra sucursal”, destaca el CEO, añadiendo que no descartan abrirse a un mercado internacional fuera de las fronteras españolas una vez se expandan en el territorio nacional.