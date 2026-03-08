España

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este domingo 8 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 8 marzo.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 02 04 06 13 14 17 18 19 21 29 31 32 40 50 51 55 63 64 69 71.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Cuando Franco y los Borbones volvieron a encontrarse ante el altar: recordamos la histórica boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón

El 8 de marzo de 1972 España fue testigo de la boda de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón

Cuando Franco y los Borbones

Muere un hombre de 28 años tras ser atropellado por un autobús en Chauchina (Granada): el joven se acercó al vehículo urbano para atacarlo con un hacha

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas y dejaron al conductor herido con contusiones

Muere un hombre de 28

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Manifestaciones del 8M, en directo | Empiezan las primeras marchas por el Día Internacional de la Mujer en España

El feminismo llena las calles de decenas de ciudades en España y en todo el mundo este domingo

Manifestaciones del 8M, en directo

El riesgo cambió de idioma

Sequías, inundaciones, olas de calor y crisis energéticas han comenzado a traducirse en pérdidas económicas directas

El riesgo cambió de idioma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”