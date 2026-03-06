España

La conexión entre los mellizos de Lydia Bosch y las gemelas de Raquel Meroño: del noviazgo de Juan y Daniela al primer posado de Ana Martín

Los dos clanes han coincidido en el ‘photocall’ de la Fundación Soñar despierto, donde la pareja no ha posado junta, sino con sus respectivos hermanos

Guardar
Los mellizos de Lydia Bosch
Los mellizos de Lydia Bosch y las gemelas de Raquel Meroño en montaje de 'Infobae' (Instagram)

La Fundación Soñar despierto ha logrado reunir a numerosos personajes del panorama mediático español en una gala benéfica dedicada a la infancia tutelada por tercer año consecutivo. El evento, celebrado en el Hotel Westin Palace de Madrid, ha contado con la presencia de figuras como Samantha Vallejo-Nágera, las influencers María García de Jaime y Lucía Pombo, los hijos mellizos de Lydia Bosch o las gemelas de Raquel Meroño.

Los mellizos Ana y Juan Martín, nacidos en marzo de 2003 fruto de la relación entre la actriz Lydia Bosch y el arquitecto Alberto Martín, han acudido a la gala implicados en las tareas de la fundación que trabaja por la integración social de menores residentes en centros de acogida. Juan Martín acumula 700.000 seguidores en TikTok y 149.000 en Instagram, mientras que su hermana Ana compagina su actividad en redes con un doble grado universitario. Daniela y Martina, hijas gemelas de Raquel Meroño con gran presencia en redes sociales, también han estado presentes en el evento.

Entre los vínculos familiares presentes en la gala destaca la relación sentimental entre Juan y Daniela. El hijo de Lydia Bosch ha manifestado a Europa Press que su pareja está plenamente integrada en la familia: “Como suegra es hasta mejor que como madre, a Daniela la ha acogido como si fuese una más, la trata como si fuese una hija. Estoy feliz de haberla traído a casa de una manera tan natural”.

Entrevistamos Belén López y Raquel Meroño por su participación en 'DecoMasters'

La relación de Juan Martín y Daniela Meroño

Tanto Daniela como su hermana gemela Martina han estado presentes, aunque en el photocall han posado cada una con sus respectivos hermanos y no como pareja. Eso sí, más tarde, Juan ha publicado en sus redes sociales un vídeo junto a Daniela. La hija de Raquel Meroño, al ser preguntada sobre el papel de sus padres como suegros, ha afirmado: “Mi padre es un colega y mi madre... También. Con sus normas, obviamente, pero son muy buenos suegros”.

Martina, su hermana, ha puntualizado que esas normas “son las básicas de niñas de 19 añitos”, mientras que ambas han coincidido en que la educación y el ambiente familiar son esenciales para su desarrollo personal. Durante la gala, ninguno de los miembros de la pareja ha posado conjuntamente en el photocall; en cambio, cada uno lo ha hecho con su respectivo hermano. No obstante, la conexión entre ambos ha quedado patente por los contenidos compartidos en redes sociales.

Juan Martín y Daniela Meroño
Juan Martín y Daniela Meroño en un viaje a Disneyland (Instagram)

El primer posado de Ana Martín

El acto ha supuesto el primer posado público de Ana Martín, acompañada en todo momento por su hermano Juan, quien ya contaba con cierta experiencia ante los medios. “Es mi primer posado en un photocall. Estoy muy nerviosa, pero nosotros todo lo que sea ayudar a los niños encantadísimos. Todos merecemos las mismas oportunidades”, ha asegurado Ana en una de sus primeras entrevistas ante los micrófonos de Europa Press.

Además de su reciente proyección pública, atiende estudios universitarios en un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, mientras que Juan ha orientado su evolución profesional hacia la interpretación, inspirándose en la trayectoria de su madre.

Primer posado de Ana Martín
Primer posado de Ana Martín con su hermano Juan (Instagram)

Han explicado que su madre les aconseja acudir a actos públicos y mantener una buena relación con los medios, recomendándoles ser naturales: “Mi madre nos ayuda en lo que puede con los vídeos, incluso sale en algunos de los de mi hermana. Nuestra madre es ese tipo de madre que siempre nos dice que persigamos nuestros sueños, que hagamos lo que nos hace felices y nos apoya en ello”.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaParejas de famososEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cambiar tu vida este 2026, créate un alter ego”

La creadora de contenido en psicología recomienda utilizar una identidad alternativa para afrontar nuevos estímulos

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches desde España

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Calendario lunar de marzo 2026:

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Cuatro equipos de primera división no lucirán camisetas históricas durante los partidos

LaLiga lanza su primera “Jornada

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

La candidata popular ha enfrentado la votación sin la mayoría absoluta que precisaba y después de tres reuniones presenciales mantenidas entre el PP y Vox desde el 21 de diciembre

Vox vuelve a rechazar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox vuelve a rechazar a

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

ECONOMÍA

Un padre alega abandono y

Un padre alega abandono y maltrato para desheredar a cuatro de sus hijas y dejar sus bienes solo a una: el juez lo anula porque no hay pruebas

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

DEPORTES

LaLiga lanza su primera “Jornada

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza