La conexión entre los mellizos de Lydia Bosch y las gemelas de Raquel Meroño: del noviazgo de Juan y Daniela al primer posado de Ana Martín

La Fundación Soñar despierto ha logrado reunir a numerosos personajes del panorama mediático español en una gala benéfica dedicada a la infancia tutelada por tercer año consecutivo. El evento, celebrado en el Hotel Westin Palace de Madrid, ha contado con la presencia de figuras como Samantha Vallejo-Nágera, las influencers María García de Jaime y Lucía Pombo, los hijos mellizos de Lydia Bosch o las gemelas de Raquel Meroño.

Los mellizos Ana y Juan Martín, nacidos en marzo de 2003 fruto de la relación entre la actriz Lydia Bosch y el arquitecto Alberto Martín, han acudido a la gala implicados en las tareas de la fundación que trabaja por la integración social de menores residentes en centros de acogida. Juan Martín acumula 700.000 seguidores en TikTok y 149.000 en Instagram, mientras que su hermana Ana compagina su actividad en redes con un doble grado universitario. Daniela y Martina, hijas gemelas de Raquel Meroño con gran presencia en redes sociales, también han estado presentes en el evento.

Entre los vínculos familiares presentes en la gala destaca la relación sentimental entre Juan y Daniela. El hijo de Lydia Bosch ha manifestado a Europa Press que su pareja está plenamente integrada en la familia: “Como suegra es hasta mejor que como madre, a Daniela la ha acogido como si fuese una más, la trata como si fuese una hija. Estoy feliz de haberla traído a casa de una manera tan natural”.

Tanto Daniela como su hermana gemela Martina han estado presentes, aunque en el photocall han posado cada una con sus respectivos hermanos y no como pareja. Eso sí, más tarde, Juan ha publicado en sus redes sociales un vídeo junto a Daniela. La hija de Raquel Meroño, al ser preguntada sobre el papel de sus padres como suegros, ha afirmado: “Mi padre es un colega y mi madre... También. Con sus normas, obviamente, pero son muy buenos suegros”.

Martina, su hermana, ha puntualizado que esas normas “son las básicas de niñas de 19 añitos”, mientras que ambas han coincidido en que la educación y el ambiente familiar son esenciales para su desarrollo personal. Durante la gala, ninguno de los miembros de la pareja ha posado conjuntamente en el photocall; en cambio, cada uno lo ha hecho con su respectivo hermano. No obstante, la conexión entre ambos ha quedado patente por los contenidos compartidos en redes sociales.

El primer posado de Ana Martín

El acto ha supuesto el primer posado público de Ana Martín, acompañada en todo momento por su hermano Juan, quien ya contaba con cierta experiencia ante los medios. “Es mi primer posado en un photocall. Estoy muy nerviosa, pero nosotros todo lo que sea ayudar a los niños encantadísimos. Todos merecemos las mismas oportunidades”, ha asegurado Ana en una de sus primeras entrevistas ante los micrófonos de Europa Press.

Además de su reciente proyección pública, atiende estudios universitarios en un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, mientras que Juan ha orientado su evolución profesional hacia la interpretación, inspirándose en la trayectoria de su madre.

Han explicado que su madre les aconseja acudir a actos públicos y mantener una buena relación con los medios, recomendándoles ser naturales: “Mi madre nos ayuda en lo que puede con los vídeos, incluso sale en algunos de los de mi hermana. Nuestra madre es ese tipo de madre que siempre nos dice que persigamos nuestros sueños, que hagamos lo que nos hace felices y nos apoya en ello”.