El estado de los embalses de España viernes 6 de marzo

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) registró que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 82,96 %de su capacidad.

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó

subió

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: viernes 6 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.495 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,96 %.

Variación de hace una semana: 1 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,00 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.510 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,01 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Andalucía: 83,77%.

Aragón: 84,99%.

Asturias: 86,18%.

C. Valenciana: 52,66%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 71,89%.

Castilla-La Mancha: 68,41%.

Cataluña: 87,90%.

Comunidad de Castilla y León: 85,19%.

Extremadura: 88,12%.

Galicia: 91,06%.

Murcia: 31,76%.

Navarra: 88,22%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.