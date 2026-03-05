España

Situación actual de los embalses en España HOY 5 de marzo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España se encuentran en un 82,96 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este jueves 5 de marzo.

Según esta información oficial, el almacenamiento de agua en el país subióen los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: jueves 5 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.495 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,96 %.

Variación de hace una semana: 1 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,00 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.510 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 58,01 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 82,96 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 83,77%.

Aragón: 84,99%.

Asturias: 86,18%.

C. Valenciana: 52,66%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 71,89%.

Castilla-La Mancha: 68,41%.

Cataluña: 87,90%.

Comunidad de Castilla y León: 85,19%.

Extremadura: 88,12%.

Galicia: 91,06%.

Murcia: 31,76%.

Navarra: 88,22%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

El Tribunal Supremo limita los incentivos salariales que penalizan las ausencias justificadas por motivos legales

Ignacio de la Calzada, abogado:

Elena Casado Pineda, anestesióloga: “Los síntomas de infarto en una mujer son distintos a los del hombre y por eso se tarda tanto en diagnosticar”

Las diferencias en los síntomas dificultan la detección temprana de los infartos en mujeres

Elena Casado Pineda, anestesióloga: “Los

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

El experto resuelve las dudas que genera el cambio en el salario mínimo a la hora de su aplicación real

Juanma Lorente, abogado: “No te

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

La llegada del buen tiempo exige una atención especial al mantenimiento del vehículo

Cómo preparar tu coche para

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay un fruto seco muy superior a nivel científico para mejorar tu salud cardiovascular”

La evidencia científica destaca el impacto de pequeños cambios en la alimentación sobre la salud del corazón y la reducción del riesgo cardiovascular

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo preparar tu coche para

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”