Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este viernes 6 de marzo, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 6 de marzo

Precio de media: 63.66 euros por megavatio hora

Precio más alto: 100.58 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 34.76 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 6 de marzo, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 62.06 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.71 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.51 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 44.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 34.76 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 37.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 53.83 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 66.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.7 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.51 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 60.67 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 55.48 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.84 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.35 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 49.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 50.47 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 55.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 100.28 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.71 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 90.38 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.28 euros por megavatio hora.

