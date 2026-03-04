España

Un hombre cambia su testamento antes de morir y deja como único heredero al ayuntamiento de su pueblo: 9 millones de euros que reclama la familia

Los abogados y los descendientes tiene el 28 de abril el juicio para determinar la validez de la última voluntad del anciano

Guardar
El hombre que ha dejado
El hombre que ha dejado 9 millones a su pueblo. 8freepik)

Un giro inesperado en el destino de una fortuna familiar ha sacudido a la localidad francesa de Le Pradet, en el distrito de Var. Un hombre de 93 años, identificado como Robert, decidió en septiembre de 2021 cambiar radicalmente su testamento. En lugar de dejar sus bienes a sus descendientes, como había manifestado en documentos anteriores, la totalidad de su patrimonio, valorado en 9 millones de euros, fue legada al ayuntamiento del pueblo, según el medio francés Le Figaro.

El patrimonio de Robert incluye una casa y varias propiedades, además de sumas importantes en efectivo y pólizas de seguro de vida. Hasta ese momento, los testamentos anteriores contemplaban a sus hijos, nietos e incluso a su bisnieto como beneficiarios. Sin embargo, en el último documento redactado, desapareció toda referencia a la familia, y la ciudad de Le Pradet pasó a figurar como única heredera del conjunto de bienes.

La reacción familiar no tardó en llegar. Su hijo, Jean-Marie, junto a otros descendientes, ha iniciado un proceso de impugnación del testamento. La familia alega que Robert, en los meses previos a su fallecimiento, presentaba una situación de vulnerabilidad: era sordo, tenía graves problemas de visión y ya no podía desplazarse por sí mismo. Jean-Marie vivía a más de 1.000 kilómetros, en Bretaña, y sostiene que no estaba al tanto de todo lo que ocurría en torno a su padre. Según Le Figaro, los descendientes sostienen que existió un posible abuso de debilidad y plantean dudas sobre la intervención de los cuidadores y la figura del notario involucrado en la redacción del testamento final.

Cambios en el testamento y dudas sobre la última voluntad

Durante los años previos a su muerte, Robert modificó en varias ocasiones sus disposiciones testamentarias. En octubre de 2020, legó su casa como usufructo vitalicio a su hijo y como nuda propiedad a sus nietos. Un mes después, incluyó a su bisnieto. Más adelante, en febrero de 2021, dictó que la vivienda y otros bienes pasarían en plena propiedad a su hijo, y las pólizas de seguro de vida, a los nietos. En abril de ese mismo año, volvió a cambiar el reparto, pero siempre mantuvo a la familia como beneficiaria.

Qué son los poderes preventivos y por qué son claves en la herencia.

La familia ha detallado irregularidades, como el cambio de beneficiarios en una póliza de seguro de vida poco antes del fallecimiento de Robert, dejando 300.000 euros a los cuidadores en vez de a sus descendientes. Los cuidadores, por su parte, ocuparon la vivienda durante dos años tras la muerte del propietario y solo la abandonaron tras un fallo judicial en su contra.

El proceso legal y el futuro de la herencia

Frente a estos hechos, Jean-Marie ha presentado una demanda ante el tribunal de Toulon (Francia) para anular el testamento. El fallo se espera para el 28 de abril. Según la abogada de la familia, la ausencia del notario habitual del difunto y la participación de un profesional cercano al ayuntamiento refuerzan la sospecha de irregularidades.

La familia quiere luchar por
La familia quiere luchar por la herencia. (Getty Images)

Más allá del debate sobre la validez del testamento, la legislación francesa otorga a los hijos una “parte reservada” de la herencia. Según el abogado de la familia, el 50% del patrimonio corresponderá en todo caso a Jean-Marie, incluso si el testamento es validado, ya que la ley protege a los llamados herederos forzosos. Esta porción no fue mencionada en el último testamento, un hecho que la familia considera especialmente preocupante dada la conocida relación de Robert con su casa y su deseo de que pasara a los suyos.

El ayuntamiento de Le Pradet ha reconocido el impacto emocional que la decisión causa en la familia y afirma comprender el sentimiento de injusticia, aunque sostiene que la donación constituye una muestra de afecto de Robert hacia su comunidad. Según Le Figaro, el municipio pide respetar la última voluntad del fallecido, mientras los tribunales deciden si esta puede prevalecer frente a los derechos legales de los descendientes.

Temas Relacionados

SucesosJusticiaJuiciosDineroTestamentosHerenciasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nace el primer restaurante especializado en tortilla de patatas de bolsa: 3,90 € el pincho y con el sello de un chef Michelin

Los restaurantes de Madrid sirven algunas de las mejores tortillas tradicionales de España, pero también algunas de las versionas más curiosas

Nace el primer restaurante especializado

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes TDAH, deja de hacer estas cosas”

Las personas con TDAH pueden sentir culpa por las dificultades para concentrarse

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes

Ágatha Ruiz de la Prada se compra una mansión urbana en Madrid: 372 metros, cinco salones y vistas privilegiadas

La diseñadora se ha instalado en el barrio de Salamanca tras un año de reformas

Ágatha Ruiz de la Prada

Un estudio revela que la cafeína podría facilitar terapias de precisión contra el cáncer

Aunque los resultados aún no tienen aplicación directa en humanos, el hallazgo señala una nueva vía experimental para controlar tratamientos genéticos de forma más precisa

Un estudio revela que la

La alergia al polen se dispara en Madrid: 7 trucos sencillos para controlar los síntomas

Algunos hábitos simples pueden ayudar a los antihistamínicos a controlar los síntomas de la alergia

La alergia al polen se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Pedro

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”