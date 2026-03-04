España

Prisión para un hombre con síndrome de cuidador quemado que dejó morir a su esposa tras pasar días tirada en el suelo sin ayuda

Según la sentencia, la intervención médica tras la caída habría podido evitar la muerte de la mujer, que padecía esclerosis múltiple y otras enfermedades graves

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una paciente en la UCI. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y medio de prisión para un hombre que sufría síndrome de cuidador quemado y que dejó morir a su esposa tras no prestarle la asistencia necesaria durante tres días en el domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 4 de diciembre de 2022 en Madrid. La mujer, que padecía esclerosis múltiple, insuficiencia respiratoria y otras enfermedades, se cayó al suelo sin el auxilio del equipo de oxigenoterapia del que dependía su salud y no pudo levantarse. Su marido, único conviviente y responsable de sus cuidados, decidió no auxiliarla ni contactar a los servicios de emergencia. Durante ese periodo, la mujer permaneció tendida en el suelo, sin recibir la oxigenoterapia que necesitaba ni atención médica, en condiciones consideradas degradantes. Finalmente, falleció por una neumonía derivada de la falta de cuidados.

El hombre dejó que su esposa se orinara y defecara encima sin que nadie la limpiara. Solo recibió medicación para el dolor, una manta y una almohada bajo la cabeza, según señala la sentencia. El tribunal considera que estas circunstancias supusieron un sufrimiento añadido, tanto físico como psicológico.

Su muerte se podría haber evitado

Según la sentencia, la intervención médica tras la caída habría podido evitar la muerte con un alto grado de probabilidad. El fallo subraya que la omisión del acusado fue consciente, ya que conocía la gravedad de la situación y aceptó el posible desenlace.

El tribunal reconoce que el hombre presentaba un trastorno adaptativo relacionado con la carga de cuidados, lo que redujo sus capacidades cognitivas, aunque no las anuló completamente. Por esta razón, se le aplicó la eximente incompleta de trastorno mental, lo que permitió rebajar la pena respecto al máximo previsto para un delito de homicidio por omisión.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Sufrimiento adicional

La sentencia explica que, a pesar de las circunstancias personales del acusado y su deterioro psicológico, se consideró la gravedad del sufrimiento adicional que causó a la víctima. La mujer permaneció tres días en el suelo sin ayuda, sin soporte respiratorio, y en condiciones de gran deterioro higiénico. El tribunal argumenta que estos hechos justifican una pena algo superior al mínimo previsto para casos con eximente incompleta.

Además de la pena de prisión, el hombre deberá cumplir una medida de libertad vigilada de hasta cinco años una vez termine su condena.

