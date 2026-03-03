La razón por la que algunos perros no quieren que les acaricies, según un adiestrador canino

Qué hay detrás de la distancia con tu perro. (Shutterstcok)

Al convivir con perros, muchas personas esperan que estos animales disfruten siempre de las caricias y el contacto físico. Sin embargo, existen perros que prefieren mantener cierta distancia y evitan ser acariciados, lo que puede desconcertar a quienes buscan expresarles afecto a través de las manos. Este comportamiento genera dudas y, en ocasiones, preocupaciones injustificadas por parte de los dueños.

Es común interpretar la negativa del perro como una señal de rechazo o falta de cariño. El adiestrador canino (@adiestramiento_n.humedas) ha explicado a través de las redes sociales “que un perro no quiera ser acariciado en determinados momentos no significa que no aprecie o quiera a su cuidador”. El afecto y el vínculo no dependen exclusivamente del contacto físico, y cada individuo, sea humano o canino, posee su propio umbral de comodidad ante las muestras de afecto.

El especialista destaca que, igual que ocurre entre las personas, cada perro tiene un modo distinto de contacto. Algunos disfrutan de las caricias constantes, mientras que otros necesitan más espacio, se sienten inseguros o, simplemente, no comprenden ese tipo de interacción. Esta variabilidad responde a motivos individuales y no debe interpretarse como señal de un problema

Por qué algunos perros rechazan las caricias

El adiestrador explica que no todos los perros disfrutan del contacto físico de igual manera por diversas razones. En primer lugar, algunos necesitan más espacio para sentirse cómodos en su entorno. Esta necesidad puede estar relacionada con su personalidad, experiencias previas o incluso con su estado emocional en momentos concretos. Hay perros que, ante situaciones desconocidas o en presencia de personas ajenas, prefieren evitar el contacto hasta sentirse seguros.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Otra causa habitual es la inseguridad. Los perros que no se sienten completamente a gusto pueden ver las caricias como una invasión a su espacio personal. El adiestrador advierte que, en estos casos, forzar el contacto puede incrementar la incomodidad y, en consecuencia, profundizar el rechazo.

La falta de comprensión también juega un papel relevante. No todos los perros interpretan las caricias humanas como un gesto afectivo. Algunos, por su historia o socialización, no han aprendido que el contacto físico es una muestra positiva de cariño. Por ello, la reacción instintiva puede ser apartarse o mostrar señales de incomodidad.

Para identificar si el perro está rechazando la caricia, el adiestrador recomienda observar cuidadosamente su lenguaje corporal. Señales como tensarse, girar la cabeza, relamerse o alejarse indican que el animal no se siente cómodo. Ante estas manifestaciones, lo aconsejable es respetar su decisión y no insistir en el contacto.

Cómo actuar y fortalecer el vínculo

El adiestrador sostiene que la clave para una relación sana reside en respetar el espacio del perro. Si el animal muestra incomodidad, la mejor opción es retirarse y esperar a que sea él quien decida acercarse. Insistir en acariciarlo solo generará más rechazo y complicará el proceso de confianza.

La mejor forma de ganarse la confianza de tu perro. (Radio Concierto)

Cuando el perro se aproxima por voluntad propia, el especialista recomienda premiar ese comportamiento, ya sea con una caricia breve, palabras suaves o algún refuerzo positivo. Este enfoque permite que el perro asocie el acercamiento con sensaciones agradables y vaya, poco a poco, aceptando el contacto físico.

El respeto al espacio personal no solo evita conflictos, sino que facilita que el perro sea quien busque el contacto. Así, el vínculo entre el animal y su cuidador se construye sobre la base de la confianza mutua y el reconocimiento de los límites individuales. Como afirma el adiestrador: “Cuando tú respetas su espacio, es más fácil que el perro sea el que venga a pedir contacto y ahí el vínculo se vuelve real”.

Observar, comprender y aceptar las señales del perro es fundamental para una convivencia armoniosa. Cada perro es distinto, y la paciencia resulta esencial para fortalecer una relación auténtica, donde el afecto se expresa de múltiples maneras más allá de las caricias.