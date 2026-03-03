Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España este miércoles 4 de marzo

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este miércoles 4 de marzo, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 4 de marzo

Precio medio : 56.99 euros por megavatio hora

Precio máximo : 177.13 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 7.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 4 de marzo, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 69.62 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 62.28 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.05 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 39.93 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 37.54 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.4 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.64 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 68.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.72 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 22.47 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.31 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 7.56 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.87 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 23.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 68.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 159.45 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 177.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 117.64 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.64 euros por megavatio hora.