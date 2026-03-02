España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este lunes 2 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 2 de marzo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 3, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Beatriz y Eugenia, hijas del expríncipe Andrés, vetadas en Ascot: no podrán acudir junto al resto de la familia tras la detención de su padre

Las hijas del duque de York habrían recibido la noticia con sorpresa y desconcierto tras la detención de su padre y la sombra que sigue sobre su familia

Beatriz y Eugenia, hijas del

Nulo el despido de una gerente de Mercadona al ser considerado discriminación por enfermedad: tienen que readmitirla y pagarle 11.000 euros

La trabajadora sostuvo que su despido era en realidad una represalia por sus quejas y por su situación de incapacidad temporal

Nulo el despido de una

Así vivían las 18 mujeres hacinadas en el chalet prostíbulo de Móstoles: mujeres españolas las explotaban sin horarios y sin poder rechazar clientes

Las víctimas, que no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, eran obligadas a vivir hacinadas y tenían que entregar la mitad de sus ganancias

Así vivían las 18 mujeres

Roberta, cocinera: “En Italia no tiramos el pan duro, lo convertimos en polpettine hechas con perejil, anchoas, huevo y queso”

La cocinera de origen italiano cuenta cómo preparar en casa esta receta de aprovechamiento, unas albóndigas crujientes por fuera y muy jugosas por dentro

Roberta, cocinera: “En Italia no

Alfredo Molina, veterinario: “Uno de los mayores sustos que te puede dar tu mascota es un ataque epiléptico, y debes estar preparado porque puedes salvarle”

Mantener la calma en estas situaciones de crisis es vital para atender bien al animal, según el veterinario

Alfredo Molina, veterinario: “Uno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero se defiende señalando a

Zapatero se defiende señalando a Aznar y Rajoy, pero también a González y Pedro Sánchez: “He sido el único presidente sin escándalos”

Nulo el despido de una gerente de Mercadona al ser considerado discriminación por enfermedad: tienen que readmitirla y pagarle 11.000 euros

Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

Así van las encuestas: Vox ya duplica los escaños de 2023, el PP suma siete meses a la baja y el PSOE frena su caída, según ‘El Mundo’

Un sindicato de la Ertzaintza denuncia el “impago sistemático” de las horas extra a los agentes que tienen que cubrir la “falta estructural” de efectivos

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión