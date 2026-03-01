Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Equipos de emergencia israelíes trabajan en el lugar del impacto de un proyectil después de que Irán lanzara misiles contra Israel. (Ronen Zvulun/Reuters)

Los 30.000 españoles que están actualmente en la región de Oriente Medio se encuentran bien y nadie ha resultado herido en los ataques de EEUU e Israel a Irán ni en las acciones de represalia del régimen iraní a países de la zona. Así lo ha asegurado este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista en TVE, en la que ha querido subrayar el esfuerzo realizado por la red diplomática española ante la situación de emergencia y la delicada coyuntura de seguridad.

Las declaraciones del ministro se han producido después de una reunión telemática de coordinación celebrada con los 15 embajadores españoles desplegados en Oriente Medio. En este encuentro, se ha evaluado el estado actual de la colonia española y se han emitido instrucciones específicas para la protección de ciudadanos españoles, tanto residentes como en tránsito por la zona. Según ha informado Albares a TVE, el personal de las embajadas, y de manera particular el de la Embajada en Teherán, está desempeñando sus funciones “en circunstancias muy difíciles”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado además que todas las embajadas españolas en Oriente Medio disponen de un plan de evacuación actualizado y han adoptado medidas específicas para el caso de que la escalada bélica obligue a poner en marcha estos dispositivos. Los escenarios varían de un país a otro dependiendo de factores como la disponibilidad de espacio aéreo y el riesgo de bombardeos. Mientras Emiratos Árabes Unidos o Catar han optado por cerrar su espacio aéreo, otros como Arabia Saudí mantienen los aeropuertos abiertos y en funcionamiento normal.

Despliegue de destructores estadounidenses en Rota

La operación militar liderada por Washington y Tel Aviv bajo el nombre de ‘Furia Épica’ ha tenido una consecuencia directa para el contingente naval estadounidense desplegado en la base de Rota (Cádiz). Según fuentes militares estadounidenses citadas por El País, dos destructores lanzamisiles de la clase Arleigh Burke —el USS Roosevelt y el USS Bulkeley— han sido movilizados hacia el Mediterráneo Oriental como parte del dispositivo activado para sostener la operación y reforzar las capacidades defensivas de Israel ante una hipotética represalia iraní.

Ambos buques cuentan con una dotación aproximada de 300 marinos por unidad y forman parte del escudo antimisiles que Estados Unidos sostiene tanto en Europa como en Oriente Medio. Las fuentes consultadas por El País precisan que su misión central es contribuir a la detección y posible interceptación de misiles balísticos que puedan ser lanzados por Irán, lo que refuerza el sistema defensivo israelí y complementa los dispositivos en tierra ya desplegados. No se ha detallado oficialmente si los destructores participarán en ataques ofensivos, pero su presencia amplía el abanico de opciones militares del mando estadounidense en la región.

En esta situación, Albares ha subrayado la postura del Gobierno español respecto al conflicto. El ministro ha condenado la intervención “unilateral” de Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo que esta actuación no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y aboca a la región a una “escalada imprevisible”. A juicio del jefe de la diplomacia española, “la violencia nunca trae la paz, solo trae el caos”.

*Con información de EFE