España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este domingo 1 de marzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 1 de marzo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 3, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

La incertidumbre sobre la seguridad en el estrecho, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, paraliza decenas de buques y genera alarma sobre el suministro global de hidrocarburos y gas natural licuado

Cómo afectará el cierre del

Un estudio demuestra el don de los caballos: su desconocida capacidad de comunicación que es propia de las aves

Aunque algunos teóricos han cuestionado su inteligencia, lo cierto es que investigaciones recientes revelan que poseen una memoria a largo plazo y una sensibilidad emocional comparable a la de otros animales domésticos

Un estudio demuestra el don

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Así nos cuidamos los psicólogos cuando tenemos días malos”

Así se gestionan emocionalmente los profesionales de la salud mental para no quedarse anclados en los pensamientos negativos

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Así nos

El vapeo y las bebidas energéticas: un reto creciente para la salud pediátrica

Las sociedades científicas alertan sobre el acceso creciente a estimulantes entre menores y piden restricciones más estrictas

El vapeo y las bebidas

La maldición del Hombre de Hielo: la historia de la momia humana más antigua de Europa que ‘persiguió’ a sus rescatistas

En 1991, dos montañistas alemanes descubrieron el cuerpo de Ötzi en un glaciar de los Alpes de Ötztal, pero en un primer momento pensaron que se trataba de un alpinista desaparecido el año anterior

La maldición del Hombre de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Martínez, el alcalde socialista

Carlos Martínez, el alcalde socialista que se subió a un falso papamóvil y que ahora busca bajarse del municipalismo para conquistar Castilla y León

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

ECONOMÍA

Cómo afectará el cierre del

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión