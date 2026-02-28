España

Una mujer acude al hospital para una supuesta operación rutinaria y se despierta sin útero ni trompas de Falopio: “La destripó como un carnicero”

“Podríamos discutir durante horas si debió hacerlo o no, pero fue su decisión individual y confiamos en él”, ha respondido el centro médico

La mujer sufrió un paro
La mujer sufrió un paro cardíaca y respiratorio (Freepik)

Una joven de 24 años enfrenta secuelas irreversibles tras una cirugía ginecológica en un hospital de Poznań, en Polonia. Según ha contado el medio Gazeta, de ese país, el médico responsable extirpó sus órganos reproductivos sin contar con su consentimiento consciente, lo que imposibilita que la paciente vuelva a quedar embarazada.

La investigación de la fiscalía determinó que el ginecólogo Dariusz S. realizó una intervención “sin el consentimiento consciente de la paciente”, según confirmó el portavoz de la acusación. Además, la fiscalía advirtió que el profesional “dejó constancia de hechos falsos en la documentación médica”. Los peritos consultados por el Ministerio Público señalaron irregularidades en el procedimiento quirúrgico. La infracción imputada a Dariusz S. podría acarrearle hasta 20 años de prisión en caso de condena, según la tipificación legal para el delito de lesiones intencionales graves.

La situación ha sido descrita como “el mayor escándalo en la historia de la ginecología de Poznań” por médicos consultados por Gazeta. Uno de ellos resumió el impacto del caso afirmando que el ginecólogo “la destripó como un carnicero”.

El asunto también fue abordado por la directora del hospital, Elżbieta Wrzesińska-Żak, quien sostuvo ante el mismo medio: “Podríamos discutir durante horas si el profesor Dariusz S. debió hacerlo o no, pero fue su decisión individual. Después de todo, es el jefe del departamento y confiamos en él”.

En un periodo de 63 horas, cuatro personas han sido trasplantadas con éxito en este hospital público de Madrid gracias a la generosidad de los donantes y sus familias

La paciente se enteró cuatro días después

El origen del drama se remonta a abril de 2024, cuando la joven acudió al hospital aquejada de dolor abdominal. Tras una ecografía y una tomografía, se detectó una anomalía de cuatro centímetros en el ovario derecho. Sin embargo, según ha contado Gazeta, la paciente solo fue informada “cuatro días después de la operación” de que le habían extirpado ambos ovarios, el útero y las trompas de Falopio.

A pesar de los graves señalamientos de la fiscalía y de la opinión médica adversa, Dariusz S. continúa ejerciendo y realizando operaciones en el hospital de Poznań. El propio médico, por su parte, “no ha admitido los cargos que se le imputan”.

Este no ha sido el único escándalo médico internacional que ha traspasado fronteras. Este mismo mes, en Francia, el Consejo de Estado, el organismo encargado de resolver los litigios entre los ciudadanos y la administración pública, ha confirmado la suspensión de 18 meses para un dentista de la localidad de Pierrefitte-sur-Seine, tras considerar que sus deficiencias profesionales representaban un “peligro” para la seguridad de los pacientes. La más alta instancia administrativa francesa respaldó la sanción tras un proceso en el que se evaluaron reiteradas faltas y la insuficiencia de las medidas correctivas.

El origen de este caso que ha terminado en los tribunales franceses se remonta a diciembre de 2023, cuando los inspectores de las autoridades sanitarias detectaron “un gran número de actos no conformes con el conocimiento científico actual”. Entre los hallazgos figuraban “tratamientos defectuosos” y “deficiencias que pueden afectar la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes”. En otras palabras, el dentista no tenía los conocimientos necesarios para ejercer su profesión, y se ha negado a formarse para mejorar.

