La Unión Europea convoca de urgencia a los ministros de Exteriores este domingo para tratar la situación de Oriente Medio

Humo tras un ataque iraní en Baréin. (Reuters)

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado la convocatoria de un Consejo extraordinario de ministros de Exteriores para este domingo, en modalidad virtual, con el objetivo de analizar la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. La decisión responde a los últimos episodios que han involucrado ataques directos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Kallas informó a través de redes sociales que el encuentro abordará “la situación en Irán y los rápidos acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Medio”. Además, condenó de forma explícita “los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos”, advirtiendo que estas acciones “conllevan el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia”. La diplomática europea subrayó su contacto permanente con “socios de los países del Golfo” y remarcó que “el régimen iraní tiene que tomar decisiones”, según informa Efe.

El anuncio de Kallas se produce en paralelo a la convocatoria de una reunión de emergencia de los embajadores de los Estados miembros de la UE, convocada tras los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la posterior respuesta militar iraní. El objetivo de este encuentro es definir una posición común ante la nueva fase de hostilidades.

Humo se eleva tras una explosión en Teherán. (Reuters)

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado un “consejo de seguridad” extraordinario con los principales comisarios europeos para analizar el impacto y los posibles escenarios derivados de la situación en Irán.

Los ataques coordinados contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, que provocó fuertes explosiones en Teherán y en otras ciudades del país, tras semanas de amenazas de intervención militar.

La ofensiva fue ejecutada de manera conjunta por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas estadounidenses. De acuerdo con la Media Luna Roja, la operación ha dejado más de 200 muertos en territorio iraní.

En un mensaje en video difundido tras el inicio de los bombardeos, el presidente Donald Trump dejó claro que el objetivo de la operación era amplio: derrocar el régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente —de nuevo— aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En medio de la escalada, diplomáticos estadounidenses destacados en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio ante la posibilidad de nuevos ataques.

El lugar de los ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. (AFP)

Unas horas después de los ataques coordinados, Teherán respondió con una serie de represalias: lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, según informaron los Guardianes de la Revolución. Además, Irán atacó al menos seis veces con misiles territorio israelí, lo que incrementa significativamente el riesgo de una confrontación directa de mayor alcance.

En medio de la creciente tensión, la Unión Europea hizo un llamado a la “máxima moderación”. “Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

*Con información de Efe