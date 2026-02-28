España

La Unión Europea convoca de urgencia a los ministros de Exteriores este domingo para tratar la situación de Oriente Medio

Kaja Kallas condenó “los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos”

Guardar
Humo tras un ataque iraní
Humo tras un ataque iraní en Baréin. (Reuters)

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado la convocatoria de un Consejo extraordinario de ministros de Exteriores para este domingo, en modalidad virtual, con el objetivo de analizar la situación en Irán y la escalada de tensiones en Oriente Medio. La decisión responde a los últimos episodios que han involucrado ataques directos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Kallas informó a través de redes sociales que el encuentro abordará “la situación en Irán y los rápidos acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Medio”. Además, condenó de forma explícita “los ataques indiscriminados del régimen iraní contra sus vecinos”, advirtiendo que estas acciones “conllevan el riesgo de arrastrar a la región a una guerra más amplia”. La diplomática europea subrayó su contacto permanente con “socios de los países del Golfo” y remarcó que “el régimen iraní tiene que tomar decisiones”, según informa Efe.

El anuncio de Kallas se produce en paralelo a la convocatoria de una reunión de emergencia de los embajadores de los Estados miembros de la UE, convocada tras los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la posterior respuesta militar iraní. El objetivo de este encuentro es definir una posición común ante la nueva fase de hostilidades.

Humo se eleva tras una
Humo se eleva tras una explosión en Teherán. (Reuters)

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado un “consejo de seguridad” extraordinario con los principales comisarios europeos para analizar el impacto y los posibles escenarios derivados de la situación en Irán.

Los ataques coordinados contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra el régimen de Irán, que provocó fuertes explosiones en Teherán y en otras ciudades del país, tras semanas de amenazas de intervención militar.

La ofensiva fue ejecutada de manera conjunta por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas estadounidenses. De acuerdo con la Media Luna Roja, la operación ha dejado más de 200 muertos en territorio iraní.

En un mensaje en video difundido tras el inicio de los bombardeos, el presidente Donald Trump dejó claro que el objetivo de la operación era amplio: derrocar el régimen instaurado desde la revolución de 1979. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente —de nuevo— aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En medio de la escalada, diplomáticos estadounidenses destacados en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio ante la posibilidad de nuevos ataques.

El lugar de los ataques
El lugar de los ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. (AFP)

Unas horas después de los ataques coordinados, Teherán respondió con una serie de represalias: lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, según informaron los Guardianes de la Revolución. Además, Irán atacó al menos seis veces con misiles territorio israelí, lo que incrementa significativamente el riesgo de una confrontación directa de mayor alcance.

En medio de la creciente tensión, la Unión Europea hizo un llamado a la “máxima moderación”. “Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

*Con información de Efe

Temas Relacionados

IranIsraelEeuuEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los peores looks de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentan la gran noche del cine español, donde la moda española se convierten en la gran protagonista de estilo

Los peores looks de la

Ocho trucos para decorar tu casa desde cero: de hacer una lista a tener en cuenta los pequeños detalles

Los muebles y accesorios deben ser funcionales y adaptarse al estilo de vida

Ocho trucos para decorar tu

Una broma de un bomba falsa en la puerta de una tienda acaba con un hombre condenado a 16 meses de prisión

La zona estuvo varias horas desalojada y el acusado expresó su arrepentimiento durante el interrogatorio

Una broma de un bomba

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por una coalición de PP y VOX, ha convocado ayudas a los propietarios que hayan sido víctima de una ocupación

Una ayuda pionera para los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 28 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica