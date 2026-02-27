España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 febrero

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 27 de febrero, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 27 de febrero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 7, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Receta de tomates verdes fritos, un plato ‘de película’ tradicional de la cocina sureña estadounidense

La elaboración consiste en pasar rodajas de tomate por harina, huevo y pan rallado, para luego freírlas en aceite caliente, logrando un contraste de texturas irresistible

Receta de tomates verdes fritos,

El principal obstáculo del rey Juan Carlos para volver a España, expuesto por su círculo cercano: “No quiere incomodar a Felipe VI”

Por su parte, Carlos Herrera, que estuvo con el rey emérito recientemente, asegura que “no quiere volver”

El principal obstáculo del rey

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Calendario lunar España: cuáles son

Unos arqueólogos encuentran debajo de una casa cuatro burros enterrados en extrañas circunstancias

El primer asno fue localizado en 2010, con la cabeza separada y emplazada cuidadosamente sobre el abdomen, las extremidades atadas y el cráneo orientado hacia el este, posición compartida con los otros tres animales

Unos arqueólogos encuentran debajo de

Las mejores plantas para espacios con poca luz: más allá del poto o la lengua de suegra

No todas las plantas requieren de luz directa o sol, algunas son perfectas para zonas más oscuras

Las mejores plantas para espacios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno valenciano releva a

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

ECONOMÍA

El Gobierno catalán destina 1.900

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions