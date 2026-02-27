España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este viernes 27 de febrero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 27 de febrero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 8, 0, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 27 de febrero

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

Gloria Camila estalla tras las acusaciones de agresión en su cumpleaños: “O las echas o la vamos a tener”

Una joven asegura haber sido agredida en la fiesta de la hija de Ortega Cano, pero la colaboradora niega los hechos y habla de insultos y expulsión del local

Gloria Camila estalla tras las

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino: “Estos son tres indicadores de que tu perro está dejando de tener miedo”

El experto explica el proceso a través de casos concretos donde la confianza y la paciencia es el centro de todo

Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino:

Mohamed Al-Fayed “era un monstruo”: las autoridades francesas investigan al entorno del magnate por trata de blancas y agresiones sexuales

Según la policía británica, que investiga desde el 2024 las acusaciones de agresión sexual, al menos 154 víctimas acusan al empresario, muerto en 2023, de haber abusado de ellas

Mohamed Al-Fayed “era un monstruo”:

La Aemet activa cinco avisos naranjas por el paso de una DANA en Canarias: vientos “muy fuertes” y lluvias de sangre en las islas

El organismo meteorológico prevé lluvias en el norte peninsular, con un descenso generalizado de temperaturas

La Aemet activa cinco avisos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

El IPC se mantiene en

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions