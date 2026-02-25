Un error en la tramitación de citas en la sanidad de Asturias provoca la muerte de una mujer con cáncer de pulmón

Un paciente durante una tomografía axial computarizada (TAC)

La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha acordado indemnizar a la familia de Ana María, una mujer de 72 años que falleció en enero de 2025 a causa de un cáncer de pulmón no detectado por sus médicos. La resolución del Gobierno asturiano reconoce que el “funcionamiento anormal del servicio sanitario” causó la muerte de la mujer, por lo que darán a la familia 14.000 euros de compensación.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando Ana María acudió por primera vez al Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón). Según explica la asociación El Defensor del Paciente en un comunicado, los médicos habían detectad un “nódulo pulmonaar sospechoso” en una radiografía de tórax, por lo que recomendaron realizar un TAC torácico urgente para confirmar o descartar la existencia de una patología pulmonar. La prueba nunca se llevó a cabo debido a un fallo en la tramitación del estudio.

Dos años después, en enero de 2025, Ana María volvió a ingresar en el centro hospitalario. Los médicos confirmaron sus peores sospechas: la mujere tenía un cáncer de pulmón en fase avanzada, con metástasis, que limitaba las opciones terapéuticas para tratarse. El 22 de enero, Ana María falleció a causa de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de su cáncer.

“Mi madre no recibió la atención que debía"

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón. (Europa Press)

El cáncer de pulmón es el tumor que más muertes causa en el mundo por la dificultad de diagnosticarlo. La mayoría de los casos se detectan tarde, lo que impide aplicar tratamientos en fases tempranas, cuando son más efectivos. En este caso, pese a haber signos que alertaban de un posible tumor, la paciente fue ignorada por los servicios sanitarios.

El propio jefe de servicio de Radiología del hospital reconoce en su informe que “este desgraciado asunto se deriva de un déficit” de los sistemas de gestión, “que no prmite transofrmar en citable una solicitud urgente y obliga a realizarla o anularla”. El documento agrega que situaciones similares “ocurren en no pocas ocasiones” y dependen de la iniciativa personal del médico, algo difícil “en el contexto de sobrecarga de trabajo habitual”.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

La resolución administrativa “confirma que existió un funcionamiento anormal del servicio sanitario y que se privó a la paciente de una oportunidad diagnóstica y terapéutica", explica Eduardo Curiel, abogado del caso. La Consejería de Sanidad reconoció, a su vez, “una actuación negligente” en la atención prestada a Ana María.

Sin embargo, la cantidad de la indemnización se redujo bajo el argumento de la incertidumbre sobre el resultado final. Es decir, las autoridades desconocen cuál habría sido el resultado aun habiendo tratado a Ana María. “Esa incertidumbre no puede jugar siempre en contra de la víctima cuando deriva precisamente del error cometido”, considera el letrado.

“Para nosotros no es solo una cantidad económica. Es el reconocimiento de que mi madre no recibió la atención que debía”, ha expresado Fabiana Rodríguez, hija de la paciente. “Que ahora se diga que ‘no se puede saber’ qué habría pasado nos duele, porque si no se sabe es precisamente porque no hicieron lo que tenían que hacer a tiempo. Sentimos que, aunque reconocen el error, no se reconoce plenamente el daño“, ha lamentado.