Pablo Palacios, cocinero: “Para hacer rosquillas de naranja muy esponjosas, tamiza en dos tandas los ingredientes secos y fríelas en aceite de girasol”

Las rosquillas de naranja del chef Pablo Palacios (Instagram / @recetasporuntubo)

Las rosquillas o roscos fritos son dulces de lo más tradicionales, un clásico de la cocina casera de nuestras abuelas que se prepara de una u otra forma en prácticamente todos los rincones de nuestro país. Quizá por su delicioso sabor y esponjosidad, o quizá porque se preparan a base de ingredientes humildes y porque son tan fáciles de hacer que no necesitamos dedicarles mucho tiempo ni siquiera esmerarnos en cada paso del proceso.

Existen muchas versiones de este dulce tradicional, desde las tradicionales de anís o de limón hasta recetas locales como las rosquillas de calabaza típicas de Valencia. Hoy hablaremos de una de las formas más clásicas de este postre: las rosquillas de naranja, un bocado azucarado y muy esponjoso que nos enseña a hacer el cocinero Pablo Palacios.

Conocido en redes sociales como Recetas por un Tubo (@recetasporuntubo), Palacios comparte recetas fáciles y asequibles, perfectas para recrear en casa en esos días que queremos triunfar entre fogones sin grandes desembolsos. En una de sus publicaciones, el cocinero nos explica su manera de preparar las rosquillas, para que queden con un delicioso “exterior dulce y un corazón bien esponjoso”.

“Estas rosquillas de naranja son un clásico que no puede faltar en tu hogar”, comienza su vídeo el cocinero, antes de explicar un paso a paso sencillo e infalible. En un bol, Palacios mezcla y bate los huevos, el azúcar, el aceite de oliva suave, el jugo de naranja y su ralladura. Por otro lado, el cocinero mezcla la harina con la levadura química y una pizquita de sal. “Añade y tamiza en dos tandas los ingredientes secos sobre la mezcla anterior”, aconseja a sus seguidores, un paso clave para conseguir esa esponjosidad tan característica sin formar grumos.

Solo queda integrar todos los ingredientes hasta que tengamos que amasar con las manos y obtengamos una masa que no se pegue a los dedos. Después de 30 minutos de reposo, toca freírlas. “Calienta aceite de girasol y aromatiza con la canela y la corteza de naranja”, recomienda Pablo Palacios, una técnica que le conseguirá a nuestras rosquillas un aroma exquisito sin la intensidad de sabor de otros aceites como el de oliva. Como paso final, escurriremos las rosquillas en papel absorbente y las rebozaremos en azúcar para darles esa capa dulce tan característica. “Te vas a enamorar”, avisa el creador de contenido.

Receta de rosquillas de naranja del chef Pablo Palacios

Las rosquillas de naranja de Pablo Palacios son piezas pequeñas de masa aromatizada con ralladura y zumo de naranja, fritas en aceite y rebozadas en azúcar. La técnica principal consiste en mezclar y amasar los ingredientes hasta obtener una masa suave, darles forma, freírlas y terminar con un baño dulce.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Preparación: 25 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

325 g de harina de trigo de repostería

60 ml de zumo de naranja

Ralladura de 1 naranja

60 g de azúcar

60 ml de aceite de oliva suave

8 g de levadura química (tipo Royal)

2 huevos (tamaño M)

Aceite de girasol para freír

Azúcar para rebozar

1 rama de canela

Cáscara de naranja

1 pizca de sal

Cómo hacer rosquillas de naranja, paso a paso

En un bol, bate los huevos con el azúcar, el aceite de oliva suave, el zumo y la ralladura de naranja. Mezcla la harina con la levadura y la pizca de sal en otro bol. Incorpora los ingredientes secos, tamizándolos en dos tandas, a la mezcla líquida. Mezcla. Amasa con las manos hasta conseguir una masa suave que no se pegue a los dedos. No sobre-amases, la masa debe quedar suave. Calienta abundante aceite de girasol en una sartén, aromatiza con la rama de canela y la cáscara de naranja. Forma las rosquillas con las manos engrasadas en aceite. Haz un agujero en el centro. Fríe las rosquillas por tandas; mantén el aceite caliente, pero no humeante, para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro. Saca las rosquillas y colócalas sobre papel absorbente. Pásalas por azúcar mientras aún están calientes para que se adhiera bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 16 rosquillas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130-150 kcal

Proteínas: 2 g

Hidratos de carbono: 19 g

Grasas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las rosquillas de naranja se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 3-4 días. Evita la nevera para que no se endurezcan.