Huelga de los trabajadores de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana para reclamar “salarios dignos”: “Estamos exigiendo el mínimo legal”

Trabajadores de Cruz Roja en Valencia reclaman "salarios dignos". (Cedida a Infobae)

Los trabajadores de Cruz Roja de la Comunidad Valenciana están hartos de la falta de avances en la negociación de los convenios colectivos provinciales y de que la empresa “incumpla la normativa laboral” vigente. Con el objetivo de hacer visible ese malestar y reclamar “salarios dignos”, las plantillas de medio centenar de centros de toda la región están realizando paros parciales de una hora, de 12:00 a 13:00, durante toda esta semana, una protesta con la que buscan sentarse a negociar con la entidad.

La huelga, convocada por UGT Serveis Públics del País Valencià y que está contando con “un amplio seguimiento”, se produce tras el fracaso de las negociaciones para renovar y adaptar los convenios colectivos en Alicante, Castellón y Valencia, y porque que “la empresa sigue sin cumplir la reforma laboral de 2021″, critican, pese a los requerimientos realizados. Además, advierte el sindicato, Cruz Roja está generando una “competencia desleal”, puesto que al recortar los costes de personal, opta a una mejor obtención de contratos públicos con ofertas más económicas.

UGT denuncia que la empresa está incumpliendo la ley porque sigue pagando a sus trabajadores sueldos más bajos usando su propio convenio, aunque la reforma laboral ya no lo permite. Según la norma actual, ninguna empresa puede pagar salarios inferiores a los fijados en el convenio general del sector, pero cinco años después los empleados de Cruz Roja los siguen percibiendo.

Los empleados están realizando paros de una hora en toda la Comunidad Valenciana. (Cedida a Infobae)

“Si seguimos así, vamos a volver a las chicas de la Cruz Roja, a las de los años 50”, ironiza Begoña Lobo, delegada de UGT y presidenta del comité de empresa en Valencia, que explica a Infobae que hay trabajadores que son usuarios de servicios sociales porque no llegan a fin de mes, especialmente en el caso de personas solas con hijos a su cargo. De hecho, Lobo explica que se han convocado paros de una hora porque el bolsillo de los empleados “no se puede permitir muchos esfuerzos” y porque, de esta forma, el servicio a los usuarios “está garantizado”.

“Cruz Roja no aplica los principios éticos con sus trabajadores”

La representante sindical asegura que los trabajadores “cumplen diariamente con los principios éticos” de Cruz Roja y, sin embargo, la empresa “no lo está aplicando con sus propios empleados”. “Las personas que estamos haciendo la huelga somos las primeras defensoras de Cruz Roja y de sus principios, pero aquí hay que diferenciar la entidad de la empresa. Es la parte empresarial la que no cumple con la reforma laboral de 2021”, insiste Lobo. Cruz Roja “es una empresa que se financia con presupuestos públicos, que cumple sus objetivos y responde a los proyectos que se le encomiendan, pero lo que tiene que hacer es cumplir la ley y no estar mirando la peseta cuando el Estado subvenciona”, añade Lobo.

CNT denuncia que Cruz Roja quiere “tapar con dinero” un caso de acoso laboral: “Se niegan a readmitir a la empleada”.

Por todo ello, la huelga busca que la empresa equipare los salarios de sus trabajadores en la Comunidad Valenciana a los establecidos en el convenio del sector, tal como exige la legislación laboral, y que la entidad se siente a negociar la renovación de los convenios colectivos en Alicante, Castellón y Valencia.

“Pedimos a Cruz Roja que recapacite para sentarse de nuevo a negociar, porque no estamos exigiendo más que el mínimo legal”, concluye Lobo.