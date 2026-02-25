Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez responde al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Zipi)

Pedro Sánchez y Alberto Núñez se han vuelto a ver las caras en el Congreso en una sesión de control al Ejecutivo de alto voltaje con el telón de fondo de las negociaciones entre PP y Vox y la desclasificación del 23F.

El primero en intervenir ha sido el líder de la oposición, quien ha pedido al jefe del Ejecutivo “desclasificar” los Presupuestos, los documentos “que advierten que va a dar papeles a un millón de migrantes irregulares” o los contratos “que han acabado en mordidas”. “¿No le parece su responsabilidad?”, le ha preguntado.

Las palabras del líder popular se producen dos días después de que el presidente del Gobierno anunciase que este miércoles saldrían a la luz pública cientos de archivos sobre el golpe de estado fallido, coincidiendo con el plazo de 45 años que dicta la ley sobre secretos oficiales que aprobó el Ejecutivo el pasado julio de 2025.

Sánchez ha lamentado que el líder del PP se moleste por este anuncio y le ha invitado a “innovar” en lugar de hacerle la misma pregunta semana tras semana. Y en este sentido, el líder del PSOE ha reiterado que “su responsabilidad” es “hacer crecer a nuestro país”. “Desde que soy presidente del Gobierno, un 25% de jóvenes más trabajan. Crecemos el doble que la zona euro [...] Ya que ustedes tienen buena relación con la patronal, díganle al señor Garamendi que se siente con los sindicatos a negociar la mejora salarial", ha reclamado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Ángel García/PP)

Y tras estas palabras, Sánchez ha repetido la frase que pronunció en un acto del PSOE el pasado domingo en Ponferrada: “España va como nunca y ustedes mienten como siempre”. Ante las peticiones de Feijóo de desclasificar asuntos polémicos, el líder del Ejecutivo a contraatacado a las críticas de Feijóo pidiendo qué diga qué va a hacer ante la situación del expresidente valenciano Carlos Mazón o la de la sanidad en Madrid.

Feijóo a Sánchez: “Nos intentará convencer de que el 23F lo paró usted”

Feijóo le ha respondido avisando que no pasarán “ni 45 días” del cambio de Gobierno “para que se conozca lo que usted ha hecho en estos ocho años”. “El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos y los lleva a Moncloa. Si sigue usted así nos intentará convencer de que el 23F lo paró usted”, ha ironizado.

“Lo más interesante es que eso se lo llevaba usted escrito”, ha replicado el líder socialista, para después acusar al líder del PP de “leer una sarta de mentiras”. “Por favor, en lo que ha quedado, señor Feijóo. En lugar de política para adultos, política para ultras”, ha sentenciado.